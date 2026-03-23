民進黨提名4/7見分曉 桃市擬徵召黃世杰、北市人選再「收斂」

民進黨發言人吳崢受訪表示，選對會已聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，預計4月7日下次開會將有具體結論。（記者陳昀攝）

民進黨今天下午召開選對會，民進黨發言人吳崢受訪表示，選對會已聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，預計4月7日下次開會將有具體結論；據悉，桃園市長已有共識徵召法務部次長黃世杰參選；台北市長方面，立委吳思瑤、王世堅明確向黨中央表達無意參選，人選也有進一步「收斂」。

民進黨目前在台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金門縣、連江縣（馬祖）尚未完成縣市長提名。民進黨發言人吳崢受訪表示，選對會今持續就尚未提名縣市廣泛討論，並已聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，預計下次選對會將有具體結論。

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對於黨秘書長徐國勇上午召集北市民代開會討論台北市長選情，吳崢表示，據他所知，會中主要針對台北市長提名人選，了解所有立委及議員的意見，「開完會後，關於提名的人選選項又『收斂』了一些，相信台北市也會很快有結果。」徐國勇有承諾要加緊處理，後續幾個禮拜，相信會有具體進度推進。

至於今天為何沒有直接拍板徵召黃世杰？與會人士指出，黃世杰仍需要處理法務部公務交接、辭職流程等問題，必須告一段落才能徵召，原則上4月7日拍板提名；在台北方面，王世堅、吳思瑤已在稍早會議中，向徐國勇明確表達沒有意願參選市長，徐下午也在選對會向成員說明情況。

此外，針對桃園市議員參選人胡家智遭檢舉賄選，選對會今決議，建請中執會暫緩提名，並送中評會進行相關調查。

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