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    首頁 > 臺北市

    收賄最高15萬！北市大退休採購員標案涉貪 檢調搜索約談廠商

    2026/03/23 15:49 記者劉詠韻／台北報導
    檢調追查，查男疑在工程驗收階段收受款項後，對於相關工程驗收程序予以協助或放行，甚至以拖延驗收作為施壓手段，要求廠商交付現金。（記者劉詠韻攝）

    檢調追查，查男疑在工程驗收階段收受款項後，對於相關工程驗收程序予以協助或放行，甚至以拖延驗收作為施壓手段，要求廠商交付現金。（記者劉詠韻攝）

    台北市立大學已退休的查姓採購人員，涉嫌任職5年間辦理校區約5至6件工程標案時，向廠商索取數萬元至15萬元不等賄款，並於驗收階段收受款項後，藉故拖延或放行工程驗收。台北地檢署檢察官游欣樺今指揮台北市調查處，搜索永安工程行、昌昆營造公司及任証消防工程公司共9處，並通知涉案廠商7人到案說明，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦。

    據了解，查姓男子曾任台北市立大學天母校區總務組採購相關職務，已於2023年間退休。檢調獲報，查男自2018年至2023年間，於辦理校區多項工程標案期間，疑利用負責驗收或採購作業機會，向承攬廠商索取現金賄款，每次金額約數萬元至15萬元不等，涉及標案約5至6件。

    檢調追查，查男疑在工程驗收階段收受款項後，對於相關工程驗收程序予以協助或放行，甚至以拖延驗收作為施壓手段，要求廠商交付現金，直至查男退休後遭到檢舉。

    全案經檢調蒐證一段時間後，於今日發動搜索行動，並同步通知相關廠商到案釐清，全案將朝反貪污治罪條例等方向偵辦。

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