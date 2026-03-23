爆中配樁腳成功放棄國籍 李貞秀嗆鍾小平：他是狗不配當人

中配李貞秀（左）今日在立法院內政委員會閒聊提及國民黨北市議員鍾小平時，竟脫口直言「那條狗，我都說他是狗，媒體可以去報，他就是狗，根本就不是人，不配當人」。（記者陳鈺馥攝）

國民黨籍台北市議員鍾小平近日在政論節目驚爆，他有「中配樁腳」成功放棄國籍。擁有雙重國籍的中配立委李貞秀今日在立法院內政委員會私下提到鍾小平時，竟脫口直言「那條狗，我都說他是狗，媒體可以去報，他就是狗，根本就不是人，不配當人」。

李貞秀國籍爭議延燒，她今天與民眾黨立委陳清龍、陳昭姿採用「聯合質詢」，民進黨立委不滿痛批民眾黨是「合法掩護非法」，陸委會主委邱垂正則拒絕回應李女質詢。

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在國民黨籍召委廖先翔宣布休息討論後，人在質詢台上的李貞秀向一旁陳昭姿說，「他的樁腳有放棄國籍，他有跟我講，他的樁腳用台胞證喔」。陳昭姿疑問回「鍾小平？」李貞秀脫口說，「那條狗，我都說他是狗，媒體可以去報，他就是狗，根本就不是人，不配當人」。

陳昭姿接著說，「有放棄國籍就請他秀給我們看」，李貞秀則稱，「沒有、沒有，他很蠢，他說他的樁腳有放棄國籍，然後都拿台胞證，我不是也拿台胞證嗎？搞不清楚狀況」。

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