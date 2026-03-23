追「粉紅超跑」高鐵加開10班次！ 3/25開放購票

高鐵公司首次結合媽祖信仰文化推出的「祈福頭靠墊」。（台灣高鐵公司提供）

三月全台瘋媽祖！台灣高鐵公司今天（23日）宣布，配合遶境活動，將在旅客人數較多的4月12日登轎當天，加開1班停靠苗栗站；4月16日、4月17日加開7班停靠雲林、嘉義；另，4月20日回宮當天加開2班台中站發車北上抵達苗栗站的列車，以上增開的班次，將於週三（25日）開放購票。

高鐵公司表示，這次特別參照白沙屯媽祖進香日程，為信徒貼心規劃增開班次，包括：4月12日深夜（登轎）增開於晚間10點7分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能夠順利參與子時23:55的登轎安座儀式。

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高鐵公司續指，此外，也於4月16日、17日增開了7班停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日（回宮）增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1點24分、2點24分抵達苗栗站，以加強服務旅客北返。

高鐵公司說，這次首次結合媽祖信仰文化推出的「祈福頭靠墊」，是以宮廟慶典、信眾行腳為設計靈感，透過廟宇飛簷的莊嚴線條呈現進香的熱鬧情境，襯托眾人祈願媽祖護佑的虔誠心情。希望透過高鐵列車，傳遞「瘋媽祖 保平安」的信仰力量，讓每一位旅客感受台灣在地善良、淳厚的人文魅力！

高鐵公司強調，增開期間，高鐵苗栗站也將加派人力全力協助旅客及信徒，包括於客運轉運站5至8號公車月台，提供白沙屯接駁專車停靠；車站閘門前及1樓大廳1號出口處設置接駁轉乘公告；另與公路局保持密切聯繫，必要時啟動「運具聯防疏運」協助疏運旅客。

高鐵公司首次結合媽祖信仰文化推出的「祈福頭靠墊」。（台灣高鐵公司提供）

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