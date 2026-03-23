蔡英文爬山突聽這5字被卡住！ 甩手自嘲當8年總統沒想到

前總統蔡英文與民進黨立委王美惠爬山，聽到「異父不同母」這句話一度當機。（擷取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文的「小英登山團」近日頻掀話題，她今（23）天在社群釋出與民進黨立委王美惠登山的影片，期間逗狗玩時，飼主介紹這兩條狗「異父不同母」，一度讓蔡英文腦袋卡住，恍然大悟後的神情和甩手動作讓網友笑翻，直呼「太可愛」。

蔡英文今天在臉書和Threads釋出影片，寫道「謝謝立法委員王美惠跟我一起爬山，再這樣下去，我可能全台灣各縣市的山都要走一輪了。還好大家對我滿好的，沒有挑那種很難的山。」蔡英文還開心標註王美惠，稱她「這次沒有機車可以騎了，只能乖乖跟我們一起走。還好有兩隻邊牧（邊境牧羊犬）陪伴，沒有這麼累。」

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影片顯示，出發前，帶隊者帶來兩隻牧羊犬同行，蔡英文好奇問「牠們是雙胞胎嗎？」對方幽默回說「異父不同母」，聽到這個回答後，蔡英文當場愣住，還認真自問自答「不同爸爸，不同媽媽，異父不同母」，突然明白後，又笑又尷尬地甩手，讓現場笑聲一片。此時影片還突然定格標註「沒有開放截圖」，幽默自嘲風格引發網友大讚親民。

她隨後也在影片下方留言：「我當了8年總統，沒想到會被『異父不同母』這句話卡住。」除此之外，蔡英文沿路和山友打招呼，途中被提醒「等一下還有一個樓梯、285階」，她傻眼秒回：「那叫一個樓梯？」笑點連發。

影片曝光1小時就吸引超過12萬人觀看，許多網友直呼「那個甩手太可愛了吧」，「又要變成迷因了」，「用雙腳徒全台灣的總統讚啦」，還有網友笑說「『沒有開放截圖』這樣不截怎麼行」，甚至有各地網友「許願」小英到本地爬山、偶遇。

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