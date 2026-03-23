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    首頁 > 臺北市

    男子騎機車停總統府前吼叫 警方攔阻強制送醫

    2026/03/23 13:39 記者王冠仁／台北報導
    總統府。（資料照）

    總統府。（資料照）

    游姓男子今天早上騎機車前往總統府前，忽然將機車停下，隨即下車想走進總統府前廣場，維安軍警見狀立刻上前攔阻，他卻不斷大吼大叫。維安軍警攔下他後見他情緒不穩，交由警方把他帶回派出所；員警試圖詢問他為何要闖總統府，他無法正常表達，情緒持續激動，警方為了避免危害事件發生，最終將他強制送醫。

    警方調查，今天早上9時許，游姓男子忽然騎車出現在總統府外，他騎車經過總統府前凱達格蘭大道時，忽然將機車停下並下車，隨後企圖闖進總統府。維安軍警見狀立刻上前攔阻，他被攔後卻持續大吼大叫、情緒激動。

    轄區警方見到游男情緒失控，於是先施以強制力將他保護管束並帶回派出所。不過，游男情緒依然相當不穩，而且無法正常與人交談，警方為了避免他做出傷人或自傷的行為，最終通知救護人員將他強制送醫。

    本月9日，同樣精神狀況不穩的李姓男子，在凌晨時刻拿著一把刀從基隆搭計程車來到總統府，一下車就想往統府大門闖入。維安軍警見狀上前警戒，他聲稱自己是神明派來的使者，還嗆說「要殺共產黨」，他最終被警方壓制逮捕，並依恐嚇公眾罪嫌送辦。

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