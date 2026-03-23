藍白軍購條例不利建軍備戰 林楚茵酸：這麼想編預算「歡迎加入國軍」

立法院外交及國防委員會23日審查行政院函請審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，國防部長顧立雄列席備詢。（記者方賓照攝）

立法院今（23）日初審行政院版及藍白黨團版本的國防特別條例草案。國防部長顧立雄答詢指出，若依據藍白黨團版本採逐年審查或限縮期程，將增加付款與履約不確定性，對建軍備戰造成嚴重不利影響。民進黨立委林楚茵更於質詢時直接為國軍招募人才，指出立法院的職責是審查條例與預算，而非「編預算書」，若藍白立委這麼想編預算，歡迎加入國軍行列。

立法院外交及國防委員會今日審議行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及立院國民黨團「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」、民眾黨團「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

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林楚茵質詢指出，藍白版本表面上支持軍購，實際上卻設下3項荒謬陷阱，包括把軍購型號、數量與金額寫死，把授權時間切成1年一簽、甚至限縮執行期程，以及另設懲戒條款，恐讓軍購程序失去彈性，最後變成「看得到吃不到」。

林楚茵表示，民眾黨團版本將型號、數量與金額明定過死，一旦遇到匯率波動或價格調整，預算執行就可能出現困難，發價書（LOA）並非一般報價單，比較像是提出需求後，再由美方與廠商進一步議約的程序文件，她質疑，若修法依民眾黨版本，未來如果軍購有新機型出現，買還是不買？

國防部戰規司長黃文啟中將答詢表示，軍購仍須依計畫預算制度辦理，進入議約程序後才能確認實際內容。他舉例指出，過去採購阿帕契AH-64D Block 2時，到了議約階段，已出現新機型Block 3，若法條一開始就寫死，屆時恐怕就得重修條文，才能購得更新型裝備。

至於國民黨團版本要求在2028年前完成執行，林楚茵直言，台灣面對的是賣方市場，目前甚至還未進入議約階段，若把期程切碎，國防部是否有辦法執行。

顧立雄回應，若採逐年審查或限縮期程，將增加付款與履約不確定性，甚至衍生違約金、延遲交裝與額外費用，對建軍備戰造成嚴重不利影響。

談藍白軍購條文問題 副主計長：恐有窒礙難行之處

主計總處副主計長陳慧娟也表示，相關條文未來恐有窒礙難行之處，因為預算執行本來就有既有規範，無需另訂條文，否則恐讓執行人員未做事就先背上罪名。

林楚茵最後表示，立法院的職責是審查條例與預算，不是「編預算書」，若藍白立委這麼想編預算，歡迎洽詢國軍人才招募中心，加入國軍行列，一起協助編列國防預算。

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