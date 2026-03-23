史瓦帝尼邀賴總統4月出訪 林佳龍：外交部詳細評估後送總統府

外交部長林佳龍今天參加史瓦帝尼文化節時表示，外交部收到史瓦帝尼邀請賴清德總統出訪史國，外交部仍在詳細評估中，屆時將由總統府決定與說明。（記者俞肇福攝）

外交部長林佳龍今天（23日）在新北市汐止受訪時說明，外交部有收到史瓦帝尼邀請函，因為4月是史瓦帝尼重要慶典，2026年4月是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40週年暨58歲生日慶典，台灣與史瓦帝尼建交58年；林佳龍今天說，我國有收到史瓦帝尼邀請函，會按照詳細評估，會把評估結果送到總統府，如果總統府有決定，再由總統府對外說明。

林佳龍說，史瓦帝尼有「非洲平原上的小瑞士」之稱，自然生態豐富，觀光資源深具吸引力，今年適逢史瓦帝尼獨立58年、台史建交58年，以及國王恩史瓦帝三世58歲、登基40週年，格外具有象徵意義。林佳龍今天出席里仁企業舉辦的「史瓦帝尼文化節」開幕儀式，在媒體聯訪時做了上述表示。

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林部長說，推動台灣與史瓦帝尼關係不僅止於觀光交流，更延伸至投資、貿易與產業合作，受到里仁啟發，外交部也推動成立榮邦經貿公司與相關平台，採取公私協力模式，整合政府與企業資源，盼進一步深化台灣與邦交國在經貿、民生及文化交流上的實質合作。他呼籲國人用消費力挺友邦的社區經濟。讓史瓦帝尼的婦女能經濟自立，史國的農業及文化永續與幸福的動力。

里仁總經理李妙玲表示，2025年7月里仁受外交部邀請前往史瓦帝尼考察，藉由此契機也進一步思考，如何發揮社會企業的力量，積極參與並支持國際合作，於是率先挹注200萬元支持「榮邦計畫」行動，期以「民間響應 攜手榮邦」為願景，用實際行動深化台灣與邦交國的經貿合作、民生福祉與文化交流。

為實際支持史瓦帝尼公平貿易與婦女就業，實踐良善循環，里仁企業即日起至4月9日，舉辦「史瓦帝尼文化節」，展售草莓辣椒醬、蜂蜜辣椒醬、馬魯拉果護膚油，以及草編、蠟染與手工蠟燭等史瓦帝尼多元特色商品。

外交部長林佳龍（圖中）今天參加里仁企業舉辦的史瓦帝尼文化節活動，林佳龍客串代言人，呼籲國人多消費力挺史國婦女產品。（記者俞肇福攝）

外交部長林佳龍（圖中）今天參加里仁企業舉辦的史瓦帝尼文化節活動，林佳龍客串代言人，呼籲國人多消費力挺史國婦女產品。（記者俞肇福攝）

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