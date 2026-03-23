主打「韓國瑜唯一支持」 許原榮領表選松信：不影響大家和氣

許原榮主打「韓國瑜唯一支持」。（記者董冠怡攝）

國民黨將在台北市松山、信義選區提名5席議員，除了現任的議長戴錫欽、秦慧珠與詹為元，王鴻薇、徐巧芯因選上立委空出2個缺額，由新人角逐。主打「韓國瑜唯一支持」的擬參選人許原榮今（23）天前往市黨部領表，他受訪說，在地服務23年，期盼將所學回饋地方，適逢黨內提名席次出缺，因而參選，強調不影響大家和氣。

許原榮表示，他是跟自己競爭，在前立委費鴻泰服務處服務地方23年，從議會、立法院到韓國瑜辦公室主任；因他有投入公共服務的熱忱和經驗，加上松信議員席次出缺，韓國瑜鼓勵他參選，韓也不是區域立委，比較不會影響到大家的和氣。

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許原榮說，他累積在地23年的幕僚經驗，時常協助民代整理資料、事前準備作業、跨單位溝通協調、追蹤進度，透過團隊合作最終將成果展現在世人面前，也可再學以致用回饋給地方。

他強調，希望民眾可以給他服務的機會，讓他為地方多做一些事情，但沒想要製造紛爭、摩擦和不愉快，也不影響到現任議員，符合天時地利人和，而且相對於其他人還需摸索，他對地方事務較為熟悉，不過他也擔心初選民調加權制度，雖然自己有新人加權，但年齡加權方面不那麼有利，仍會勤走基層、該做的都做，力拚支持度最大化。

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