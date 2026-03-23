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    首頁 > 臺北市

    曝保留重啟核電能力主因 鍾佳濱：不能放棄備援電力

    2026/03/23 13:21 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    總統賴清德近日在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；他強調，即使沒有用到核能，台灣到2032年穩定供電沒有問題。民進黨立委鍾佳濱今日表示，目前政府及台電的相關作為，就是在最短期間內，要籌措維持社會民生基本需求的備援電力；而將現有核電機組依法定程序提升到可隨時上場供電，是目前不可能放棄的選項。

    鍾佳濱指出，為何保留重啟核電的能力？關鍵因素在於因應短期內可能遇到的備援電力需求，至於為什麼需要「即戰力」的發電機組？大家心知肚明，總統能明講嗎？如果政府在2010年宣布，由於彗星隕石2012年會撞地球、造成海平面上升，所以要開始打造大型方舟，屆時將人口移往高地，相信海島國家馬上社會崩潰。

    「不明講，就會有人跳出來詮釋，這是為了未來產業發展的電力需求，政府已經開始佈局......」，鍾佳濱續指，決策者要不要出面嚴詞否認？目前的世界主流，還沒有將核能當作能源主力。至於什麼原因？上個世紀已經討論過。

    鍾佳濱提及，目前的核電技術進化，是否已經像人工智慧那樣有顯著突破，以至於在股市中可以看到核電概念股像輝達那樣一飛沖天？沒有。可是「算力即國力」、「電力即算力」喊得震天響，台灣手上有晶片還不夠，產業界一直調高用電需求的預估，並呼籲政府及早因應，誰曰不妥？

    他強調，目前政府及台電的相關作為，就是在最短期間內，要籌措維持社會民生基本需求的備援電力；而將現有核電機組依法定程序提升到可隨時上場供電，是目前不可能放棄的選項，至於希望核電成為未來產業需求的主力電源？10年後再說吧。

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