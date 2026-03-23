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    叫板盧秀燕、朱立倫向鄭麗文說「不」 民進黨：別讓國防主張成笑話

    2026/03/23 13:15 記者陳昀／台北報導
    民進黨在臉書叫板台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫，呼籲他們勇敢向鄭麗文領導的國民黨中央說「不」，一起支持國防特別預算「不打折」。（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨在臉書叫板台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫，呼籲他們勇敢向鄭麗文領導的國民黨中央說「不」，一起支持國防特別預算「不打折」。（圖擷取自民進黨臉書）

    立法院今起聯席審查國防特別條例，民進黨在臉書叫板台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫，呼籲他們勇敢向鄭麗文領導的國民黨中央說「不」，一起支持國防特別預算「不打折」，別讓自己「和平須建立在實力上」的主張只是空話或笑話一場。

    民進黨指出，國民黨總是把「兩岸和平」四個字掛在嘴巴上，但對於要如何達到和平，說法卻非常分歧。舉例來說，盧秀燕​日前在美國智庫「外交關係協會」，對著美方闡述：台海穩定長期安全架構包括「安全與力量（Security and Strength）」等5面向，主張「和平須建立在實力上」。這樣的說法，完全就是在呼應賴清德總統長期強調的「和平靠實力」。

    民進黨續指，朱立倫則多次公開提倡國防（Defense）與對話（Dialogue）並進的「2D戰略」，包括2024年11月12日與前美軍印太司令阿奎利諾將軍帶領的新美國安全中心（CNAS）訪團碰面時，就再次重申，要加強國防自主能力保衛台灣，也要與對岸交流對話。民進黨認為，這也與賴總統就職演說中提到的「在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗」，不謀而合、相當接近。

    ​民進黨表示，然而，現任國民黨主席鄭麗文卻只會說「國共兩黨必須先和解」，不願意承諾台灣需不需要加強國防實力？她甚至還投書國際期刊《外交事務》，公然主張「台灣不必選邊站」。

    ​民進黨質疑，一邊是支持台灣防衛的美國，一邊是天天軍事威脅台灣的中國，台灣不選邊站，事實上不就是「多往投降站一點」嗎？這與習近平的立場比較接近吧？鄭麗文的說法，自詡與美國關係密切的盧秀燕、朱立倫都吞得下去嗎？

    民進黨呼籲，剛在美國公開說「和平須建立在實力上」的盧秀燕，以及也認同強化國防的朱立倫，請勇敢跟鄭麗文領導的國民黨中央說「不」，一起支持國防特別預算「不打折」，別讓自己的主張只是空話或笑話一場。

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