桃園農改場場開發盆花4寸盆 預計年增480萬元產值

桃園場開發新規格4寸花盆。（桃園場提供）

國內盆花產值將近10億元，隨房價寸土寸金，目前市面上多以3寸盆或5寸盆為主，為因應需求，農業部桃園農改場開發4寸盆，從去年12月量產後就售出破3千盆，預估年增480萬元產值。桃園場表示，4寸盆也可搭配該場過去開發的盆栽植物底部灌溉技術，可較傳統人工澆水節省82%人力與至少50%水量。

隨社會型態改變，目前市面上的主流盆花都是中小類型，以3寸盆、5寸盆等為主，其中3寸盆的年產量高達1500萬盆、產值達5億元，桃園場副研究員楊雅淨表示，為因應市場需求，該場去年12月時推出4寸盆，該4寸盆可相容於國內主流的4尺、5尺及6尺植床，空間利用可極大化；建置低門檻與高彈性，保留4盆連通設計，可降低病害傳染，更因減少管路配置而降低設置成本。

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楊雅淨表示，4寸盆目前已成功應用於迷你美鐵芋、麗格秋海棠品種成品生產，以及6寸繡球花苗期水分管理，從去年底上市迄今，2個月內已賣出3千盆，預估每年可增加盆花市場480萬元產值。

桃園場表示，為協助省工，該場過去就開發並取得專利的「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」，採用「4盆連通」及「單元定量給水」設計，透過蓄水結構容積精算設計，實現「精準肥灌」，相較傳統人工灌溉，可減少82%澆水人力、節省50至75%灌溉水量，可有效降低病害發生與肥料流失。

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