為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    桃園農改場場開發盆花4寸盆 預計年增480萬元產值

    2026/03/23 13:15 記者楊媛婷／台北報導
    桃園場開發新規格4寸花盆。（桃園場提供）

    桃園場開發新規格4寸花盆。（桃園場提供）

    國內盆花產值將近10億元，隨房價寸土寸金，目前市面上多以3寸盆或5寸盆為主，為因應需求，農業部桃園農改場開發4寸盆，從去年12月量產後就售出破3千盆，預估年增480萬元產值。桃園場表示，4寸盆也可搭配該場過去開發的盆栽植物底部灌溉技術，可較傳統人工澆水節省82%人力與至少50%水量。

    隨社會型態改變，目前市面上的主流盆花都是中小類型，以3寸盆、5寸盆等為主，其中3寸盆的年產量高達1500萬盆、產值達5億元，桃園場副研究員楊雅淨表示，為因應市場需求，該場去年12月時推出4寸盆，該4寸盆可相容於國內主流的4尺、5尺及6尺植床，空間利用可極大化；建置低門檻與高彈性，保留4盆連通設計，可降低病害傳染，更因減少管路配置而降低設置成本。

    楊雅淨表示，4寸盆目前已成功應用於迷你美鐵芋、麗格秋海棠品種成品生產，以及6寸繡球花苗期水分管理，從去年底上市迄今，2個月內已賣出3千盆，預估每年可增加盆花市場480萬元產值。

    桃園場表示，為協助省工，該場過去就開發並取得專利的「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」，採用「4盆連通」及「單元定量給水」設計，透過蓄水結構容積精算設計，實現「精準肥灌」，相較傳統人工灌溉，可減少82%澆水人力、節省50至75%灌溉水量，可有效降低病害發生與肥料流失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播