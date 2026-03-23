北市綠營民代認鄭麗君外最佳拚蔣萬安人選 王世堅尬笑

民進黨台北市長人選尚未底定，黨秘書長徐國勇今召集北市立委、議員等討論選情約1個半小時，民進黨市黨部主委張茂楠（右）、立委王世堅（左）與會。（記者陳昀攝）

民進黨台北市長人選尚未底定，黨秘書長徐國勇今召集北市立委、議員等討論選情約1個半小時。市黨部主委張茂楠會後受訪表示，會中一致推舉行政院副院長鄭麗君是第一人選，但鄭若另有考量，「大家都認為王世堅是最好的人選」，一旁的王世堅隨即尷尬地笑說「謝謝大家的好意」，但既然要請託鄭麗君參選，就不宜有第二人選、第三人選。

王世堅受訪指出，徐國勇今召集台北市3位立委及現任市議員及市黨部主委張茂楠就台北市長選舉初步討論想法，幾乎每一位與會者都一致推崇鄭麗君參選台北市長，認為她是目前民進黨內「最適合、也最強」的台北市長候選人，「我相信鄭麗君副院長應該會在短期內做出很好的決定。」

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被問到有討論到其他人選嗎？王世堅說「有，但只是討論」，媒體追問「有討論到你嗎？」王世堅一度語塞尬笑，一旁的張茂楠隨即表示「王世堅有被討論到，他的討論度是最高的」，並表示，大家認為鄭麗君是第一人選，能獲得最大支持，但若鄭因關稅等因素有其他考量，「大家一致都認為王世堅是最好的人選」，一是議題攻防、二是最能困住蔣萬安無法全國輔選。

不過，王世堅隨即說：「呃⋯因為我先前在台北市議會很久，跟張茂楠主委、現場議員過去都是好同事，所以他們都會比較偏愛我，我很謝謝他們的好意」。但他會中已向大家報告，既然現在要正式勸進鄭麗君，就應該非鄭莫屬，不宜再有第二人選、第三人選，這是非常不禮貌的。

王世堅強調，會中結論就是大家一致認為鄭麗君是最適合的人選，他也一直認為鄭才德兼備、學養俱佳，在對美關稅談判交出非常亮麗的成績單，她確確實實是最適合的人選，民進黨應該盡全力展現誠意，希望她帶領民進黨參選首都台北市長，他呼籲「我們只有最強人選，沒有第二人選、第三人選」。

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