獨家》被爆共諜獲無罪！ 向心夫婦跨海控王立強誣告 北檢二度簽結

中國創新、中國趨勢公司負責人向心夫婦捲入共諜及洗錢案，歷經一、二審判決均獲無罪。（資料照）

自稱中國間諜的男子王立強，7年前在澳洲爆料，指中國創新公司負責人向心、龔青夫婦以「陸海空」戰介入我國選舉，致當時在台灣的向心夫婦被限制出境長達1426天，二人歷經一、二審均獲判無罪。向心夫婦事後提告，指控王立強及協助王接受調查的「證人A君」涉犯誣告罪，並向台北地檢署提出告訴，檢方並將兩人列為他字案被告偵辦；據悉，北檢已於上週二度行政簽結。

據了解，檢方認為，王立強當年在澳洲提出相關指控，行為發生地點及調查過程均在境外，涉及我國是否具備審判權；此外，就誣告罪構成要件而言，王立強及友人A整體犯罪嫌疑不足，因此繼2025年2月第一次簽結、檢方重新審視後，上週再次予以行政簽結。

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整起案件起於2019年。自稱中國間諜的王立強在澳洲向媒體及情報機構爆料，指自己曾替中國從事情蒐與政治干預行動，並點名向心及其妻龔青是其上級，檢調隨即依違反國安法方向展開調查。

檢調查出，向心曾具中國軍方背景，且兩人在台斥資新台幣2.9億元購買信義區豪宅，懷疑資金涉及洗錢。歷經兩度不起訴與一、二審，因查無向心夫婦從事情報工作的具體證據，而王立強所指控的「共諜案」也因查無實據，於2023年獲不起訴處分確定。

至於「洗錢案」部分，一、二審亦均判決無罪，向心夫婦兩人於2023年10月解除長達1420天的境管返回香港。

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