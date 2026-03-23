副主席蕭旭岑被馬辦切割？鄭麗文揭幕後影武者

國民黨主席鄭麗文今（23日）表示，一個黨這麼大，一定內部會有不同意見，也會有人對她當選黨主席不以為然，這是難免。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑與「前員工」王光慈已經離職，未來蕭、王兩人言行不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界諸多揣測。國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時直言，始作俑者是藍營的人，是本來馬英九身邊的人，他本來就是長期對國民黨造成很多無法恢復的傷害，這是他慣用的風格，過去也做很多這樣的事情。

「始作俑者是本來馬英九身邊的人」

鄭麗文表示，第一時間就知道此事，有事情就面對處理，也很心疼蕭旭岑，蕭一心一意就只是要保護馬英九、顧全大局，國民黨了解也希望事情越早圓滿落幕越好，蕭也顧全大局在第一時間離開馬英九基金會，這樣也很好，因為他的工作越來越重，國民黨很多黨務工作、兩岸的推動等，蕭也經常上媒體接受訪問，也希望他有更多時間投入黨務工作，因為現在真的很缺人手，這麼好的人手難找。

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鄭麗文說，蕭旭岑本來在馬英九基金會擔任重要職務，是後來才請他來國民黨擔任副主席，他本來就應該把基金會的工作顧好，現在蕭旭岑可以正大光明的專心百分之百的投入黨務工作，對自己來講也是個好消息。

鄭麗文表示，自己剛到國民黨擔任發言人時，蕭旭岑就在跑國民黨的新聞，是資深的政治記者，自己非常了解也信任他，人正派且兩岸論述非常熟悉，馬英九的兩岸交流他都有參與，這樣的經驗非常難能可貴，也對國民黨忠心耿耿，保護馬也讓蕭旭岑心無旁騖的專心黨務，就是這樣子沒有很複雜，其實蠻單純的。

鄭麗文指出，始作俑者是藍營的人，是本來馬英九身邊的人，他本來就是長期對國民黨造成很多無法回復的傷害，這是他慣用的風格，過去也做很多這樣的事情。在政壇這麼久，被自己人背刺的經驗太多了，大家都很熟悉哪些人就是長期固定會做什麼樣的事情，身為國民黨主席要保護整個藍營，馬前總統是國民黨的前主席，當然要盡全力去保護他。

鄭麗文坦言 黨內有人對她當選黨主席不以為然

鄭麗文表示，一個黨這麼大，一定內部會有不同意見，也會有人對自己有意見，對她當選黨主席不以為然，這是難免，關心鄭麗文、國民黨的朋友可以不必太憂心，國民黨不是一言堂，更不可能像賴清德總統「德意志」的作風，國民黨比起過去真的很團結。

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