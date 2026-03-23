專騙海外單身華僑！檢警調搗破詐騙基地 揭「高富帥、白富美」養成劇本

全案由新北市調查處蒐報分析跨境詐欺情資，並報請台中地檢署檢察指揮偵辦。（記者劉詠韻翻攝）

調查局新北市調查處查獲以蕭男為首的詐欺集團，該集團在台中市大雅區架設戀愛及投資電信詐欺機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外華僑及中國地區男女行騙，手法縝密且分工明確。全案由逾40名檢警調聯合偵辦，查扣作案手機65支、電腦主機1台等犯罪工具，並逮捕集團成員共4人，經檢方複訊後聲押獲准。

調查局指出，蕭男自去年5月起承租大雅區透天厝作為據點，社區進出均有嚴格管制。他招募謝員、蕭員及許員（通緝犯）等3人從事詐騙，並提供完整「戀愛投資詐欺教戰手冊」，內容涵蓋安全說詞（回應司法單位統一說法）、假人設設定及分階段「流程行程表」，每階段均搭配劇本與話術。

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集團成員按表操課、循序推進，以確保對被害人的情感操控及詐騙節奏一致。待被害人卸下心防後，集團便以「投資賺錢、共同在海外置產生活」等美好願景誘騙被害人註冊詐欺集團事先製作的虛假投資網站，並透過網站後台操控出入金與獲利數據，營造投資獲利假象後，再封鎖帳號，使被害人血本無歸。

專案小組追查發現，為強化假人設真實感，詐欺集團甚至透過網路大量擷取泰國等東南亞「非華人圈」俊男美女演員及網紅的生活照片，搭配假人設劇本與被害人分享日常瑣事，塑造「高富帥」或「白富美」形象，使被害人誤信為真。

全案由新北市調查處蒐報分析跨境詐欺情資，並報請台中地檢署檢察官汪思翰指揮偵辦，去年10月29日會同新北市政府警察局林口分局、台中市霧峰分局40餘人執行偵辦，現場扣押作案手機65支、電腦主機1台、訊號放大器2組、網路分享器3台等犯罪工具，並逮捕電信詐欺機房4名嫌犯，檢方複訊後亦聲押獲准。

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調查局指出，蕭男自去年5月起承租大雅區透天厝作為據點，社區進出均有嚴格管制。（記者劉詠韻翻攝）

調查局指出，蕭男自去年5月起承租大雅區透天厝作為據點，社區進出均有嚴格管制。（記者劉詠韻翻攝）

調查局指出，蕭男自去年5月起承租大雅區透天厝作為據點，社區進出均有嚴格管制。（記者劉詠韻翻攝）

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