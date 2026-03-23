民進黨核能立場「3原則」不變 莊瑞雄：重啟核電廠是錯誤解讀

民進黨團幹事長莊瑞雄（中）、黨團書記長范雲（右）、副書記長沈伯洋（左）今召開輿情回應記者會。（記者方賓照攝）

總統賴清德近日在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；此舉遭藍白嘲諷「賴總統戳破非核家園神話」、「政策髮夾彎」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今日強調，賴總統的談話是在因應「萬一」，在核電廠安全未獲保障、社會缺乏共識的前提下，絕不會貿然啟動，貿然地稱「民進黨政府要重啟核電廠」是錯誤解讀。

莊瑞雄指出，去年5月17日核三廠二號機除役，台灣正式進入非核家園，民眾深知民進黨始終堅持非核家園，而國民黨則是擁核政黨。從前總統蔡英文執政8年到賴清德政府，對核能立場非常清楚，沒有核能安全就沒有核電廠、沒有社會共識就沒有核能，若核廢料是無解的話，沒有人會輕易啟動。

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莊瑞雄強調，賴總統的談話是在因應萬一，核二、核三或核四廠對人民生活衝擊甚大，在核電廠安全未獲保障、社會缺乏共識的前提下，絕不會貿然啟動；行政部門因應「核管法」修法，啟動相關程序、依法評估，可以理解，但貿然地稱「民進黨政府要重啟核電廠」，是錯誤的解讀。

對於國民黨團批評，賴總統戳破非核家園神話，莊瑞雄回應，企業界對於供電穩定有所期待，台灣經濟近年飛速發展，尤其在AI、半導體科技投資比例大幅提升，在核電廠陸續停役後，儘管台灣到2032年供電無虞，政府當然會對各種能源超前部署，但時間很快就到了，政府仍要確保供電穩定。

黨團書記長范雲也強調，行政院長卓榮泰已提出堅持「兩個不變、三個原則」，包括能源轉型路徑不變、對核能安全的要求不變，以及前述的「三個原則」核安、核廢料、社會共識，這也是民進黨團的立場，將會嚴格監督核安會、主責處理核廢料的經濟部。

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