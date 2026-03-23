李貞秀「聯合質詢」陸委會 綠委批「國民黨召委」當翻譯機

陸委會表明中配李貞秀不具備質詢官員的權利，民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢。（記者方賓照攝）

陸委會表明中配李貞秀不具備質詢官員的權利，民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢。李女質詢時，陸委會主委邱垂正拒絕回應。國民黨籍召委廖先翔幫李貞秀再問一次，邱強調，對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違法違憲的行為。

李貞秀上質詢台後，按照事先準備的講稿照念，她質疑陸委會、內政部、行政院都沒資格判定立委身分，行政權若凌駕立法權，民主制度必將蕩然無存，行政院既然能不能決定立法院能不能監督，前所未見將憲法賦予立法院權利踩在腳下，破壞中華民國憲政秩序，賴政府毀憲亂政莫此為甚。

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李貞秀更要求邱垂正完整念出中華民國憲法第4條和增修條文第11條。邱垂正沉默不語。李貞秀接著說，「那我要求時間暫停」。召委廖先翔則護航李貞秀說，請陸委會主委回答剛剛問題。

邱垂正強調，「在這邊要跟廖召委報告，李貞秀女士沒有及時放棄中國大陸戶籍和國籍，不符合兩岸條例的參選資格，也沒有照國籍法要求落實對中華民國效忠的義務」。

邱垂正指出，只有合法的立委，才有憲法的質詢權，對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違法違憲的行為，政府依法行政，不可能知法犯法」。

廖先翔跳針說，剛剛李貞秀所提中華民國憲法第4條的問題，請邱主委說明一下；邱垂正回應，我們來回覆「廖召委」，處理兩岸關係當然是依照中華民國憲法及增修條文，對於中華民國憲法第4條，也是會來遵守憲法。

陳清龍追問，憲法增修條文第11條呢？邱垂正回應，不管憲法及增修條文、兩岸條例都是陸委會處理兩岸事務的原則。

李貞秀則問，兩岸人民關係條例第一條是什麼？請邱主委回答。邱垂正在質詢台上拒絕回應後，召委廖先翔又說，請邱主委回答兩岸條例；民進黨立委王義川痛批：「你是召委不是翻譯機啦。」

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