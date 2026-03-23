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    首頁 > 臺北市

    「台灣好行」司機涉毒駕 觀光署：強化抽查

    2026/03/23 10:50 記者黃宜靜／台北報導
    「台灣好行」新北觀光巴士在瑞芳車站附近與貨車擦撞，司機涉毒駕被送辦。（資料照，記者盧賢秀翻攝）

    「台灣好行」新北觀光巴士在瑞芳車站附近與貨車擦撞，司機涉毒駕被送辦。（資料照，記者盧賢秀翻攝）

    春節期間大年初四（2月20日）時，周姓駕駛長駕駛一輛往返新北九份金瓜石與台北市區的「台灣好行」觀光巴士時，在瑞芳車站附近發生擦撞，警方到場發現駕駛神情異常，酒測值為零，但毒品快篩呈現陽性反應；對此，交通部觀光署表示，後續將函請交通部公路局協助及函各路線推動單位與台灣好行客運業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制。

    觀光署表示，經查該事故發生於今年2月20日（大年初四）上午8時22分，965線KKA-3115號車周姓駕駛長於新北市瑞芳區明燈路三段189號與自小貨車發生擦撞，經檢測司機員毒品快篩呈現為陽性反應，本案事件發生客運業者及新北市政府並無通知觀光署。

    客運業者台北客運表示，每年均有對所屬駕駛長進行定期和不定期抽查毒品的尿液檢驗，周員上次體檢日期為去年5月22日，另最近2次尿液毒品檢驗日期為2024年9月5日及去年9月1日，檢驗結果皆無毒品反應，另周員於事件發生前一天（2月19日）排定公休，其工時也符合規範，惟本次仍發生疑似毒駕情形，顯示現行駕駛人管理及檢測機制仍有精進空間，業者已即刻將該員解雇，並配合警方調查。

    觀光署指出，台北客運也表示，該公司也會採購檢驗毒品的快篩試劑，不定期的對駕駛長抽查並加強其健康管理及尿液檢驗，以維行車安全及避免類似事件再次發生。

    觀光署強調，有鑒於客運業者主管機關為公路監理單位，本署後續將函請交通部公路局協助及函各路線推動單位與台灣好行客運業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制，並將路線毒駕預防作為及檢測報告列為年度評鑑項目之一，以確保行車安全與旅客權益。後續將列為今年度考核評鑑參據，以全面提升服務品質與行車安全，並避免類似事件再次發生。

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