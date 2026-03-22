被搶生意？北市禮儀公司遭球棒隊猛砸 竹聯幫主嫌及7共犯落網

警方採集涉案車輛跡證。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區懷愛館（原第二殯儀館）旁1間生命禮儀公司，今天（22日）上午遭數名惡煞闖入，持棍棒一陣猛砸後逃逸，所幸沒有造成人員受傷，大安警分局獲報成立專案小組追查，鎖定涉案車輛及行蹤，今晚陸續將具竹聯幫背景的主嫌顏姓男子及7名共犯拘提到案，不排除因搶生意所引起，原因尚待釐清。

大安警分局調查，竹聯幫和堂31歲顏姓成員今早10時許，撂來潘姓、李姓、戴姓男子等8人，分乘3台汽車前往大安區辛亥路三段懷愛館旁，眾人一下車後就持球棒衝進該間禮儀公司，二話不說一陣猛砸，犯案後搭計程車及駕車離去，整個過程約1分多鐘左右。

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據知，警方獲報趕抵現場時，禮儀公司大門玻璃、冷氣、電腦及監視器等均被砸毀，所幸沒有傷及他人，而45歲呂姓負責人則表示，近期並未與人有債務或其他糾紛，對於被砸店也感到不解。

案經警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，擴大調閱監視影像追查，迅速鎖定嫌犯身分及車號，於今天晚間6時許，先將主嫌顏男及潘姓、李姓及戴姓共犯等4人拘提到案，隨後在晚間9時許，再度將黃姓共犯等4人拘提到案，查扣球棒等證物。

初步了解，顏男疑因不滿該間禮儀公司搶生意，導致利益受損才會撂人砸店，恐嚇意味濃厚，至於詳細原因仍在釐清，將深入追查幕後是否有其他人指使，全案詢後將顏等8人依組織犯罪防制條例、毀損、恐嚇及妨害秩序等罪嫌偵辦，並建請羈押。

警方強調，不容許任何暴力犯罪發生影響治安，將嚴正打擊不法，以遏止類似情事發生，維護社會秩序及保障大眾生命財產安全。

警方將主嫌顏姓男子（左1）及其他共犯拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

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