連2天出狀況！台鐵3月自強號冒火、調車衝撞 運安會立案調查

台鐵公司R203柴電機車3月13日早上在和仁站調車場與幸福水泥貨物列車發生擦撞，造成水泥列車2節車廂出軌。（民眾提供）

今年3月一列自強號列車在新左營站車底起火，另有一列柴電機車於和仁車站與貨物列車發生衝撞，導致貨物列車2節車廂出軌，所幸2事件均未造成人員傷亡；國家運輸安全調查委員會在官網表示，皆認定屬重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證。

運安會官網顯示，今年3月12日，一列114次自強號列車，由屏東縣潮州站出發往北開往基隆市七堵站，約上午8時21分抵達高雄市新左營站時，台鐵人員發現第二車車底第二軸處出現明火，即使用滅火器予以撲滅，事故無人員傷亡。

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運安會指出，另一起發生在今年3月13日8時45分，台鐵公司編號R203的柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，與鄰近股道運轉中的幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車2節車廂出軌，事故無人員傷亡。

運安會表示，在接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3位調查官會同交通部鐵道局及台鐵公司人員前往現場蒐集資料；依據運輸事故調查法，認定此事故屬重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證。有關該事故相關資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。

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