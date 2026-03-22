順手幫人帶行李過海關？ 旅遊粉專曝恐怖後果：出事你負責

日本羽田機場的緝毒犬正在進行嗅聞行李示範。（彭博）

出國旅遊遺失物品或購買過量，不少人會選擇在社群平台發文尋求熱心網友協助，但這種看似舉手之勞的舉動，背後卻隱藏著巨大的法律風險。知名旅遊粉專「發現心樂園」公開呼籲，千萬不要隨便幫任何人帶行李過海關，以免讓自己陷入嚴重的刑事案件。

近期社群平台Threads出現不少民眾徵求好心旅客跨國幫忙帶行李，近日有人更聲稱因國際運費昂貴，希望徵求好心人從日本東京代帶行李箱回台，並強調內部僅是「小朋友衣物與免稅品」。對此，臉書粉專「發現心樂園 」發文指出，近期網路這類「代拿行李」的求助文頻傳，實在令人捏一把冷汗。即便對方聲稱內容物極為安全，但行李箱內真正裝了什麼，受託者永遠無法完全確定。

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「發現心樂園」示警，一旦行李箱內藏有毒品、走私品或任何未申報的管制藥品，海關查獲時，法律追究的對象就是「提著行李進關的那個人」，而非遠在網路另一端的委託者。到時受託者在海關面前辯稱「這不是我的行李」或「我不知道裡面有什麼」，在法律上通常無法成為免責理由。

「發現心樂園」強調，為了幫陌生網友解決運費問題，卻可能讓自己面臨跨國運毒等重罪，甚至是漫長的牢獄生活，這絕對是最不值得的交易。出國旅遊應以平安回家為首要目標，面對網路上的這類請託，最好的做法就是直接滑過去，保護自己不受無妄之災。

最後「發現心樂園」也提醒，旅客若真的在日本遇到行李過多、裝不下的情況，日本郵局（Japan Post）提供的國際包裹寄送服務相當普及且便利，亦有許多私人集運公司可供選擇。

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