台北開齋節熱鬧登場 穆斯林盼設置更多祈禱設施

穆斯林齊聚大安森林公園同歡。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安今天前往大安森林公園出席「2026 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚臺北」活動，現場規劃清真市集、文化體驗與草地同樂區等，並且設置穆斯林友善成果展區，持續將台北打造多元包容的城市。

蔣萬安表示，開齋節象徵感恩分享的精神，台北開齋節已舉辦很多年，去年迎來3萬人參與，他也連續4年出席，每次來都能感受到穆斯林朋友的熱情。活動也獲國內、外穆斯林的肯定，一年比一年精彩，今年規劃穆斯林友善成果展區，透過遊戲互動方式，讓與會者了解過去幾年，台北市在推動穆斯林友善城市所做的努力，還有清真市集，大家可以品嚐異國美食、體驗伊斯蘭書法與聆聽印尼人氣創作歌手Feby Putri 演唱。

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蔣萬安指出，今天天氣晴朗，很多穆斯林來到大安森林公園參與一年一度盛會，台北市目前已有超過100個景點跟旅宿，獲得穆斯林友善認證，也得到國際創新大獎，台北市政府會持續努力，打造台北市成為「不分族群、文化、國界」的多元包容的友善城市。

印尼駐台代表艾吏福（Arif Sulistiyo）致詞提到，全球的穆斯林昨天（21日）共同慶祝開齋節，互相寬恕、淨化心靈、加強聯繫並鞏固兄弟情誼，培養團結精神、堅定友善的價值觀，台北市有超過3萬人出席國父紀念館的祈禱會，印尼駐台代表處也與全台各地穆斯林社群合作，在40個地點舉行敬拜活動，台北市是友善穆斯林的城市，希望未來能有更多祈禱設施。

蔣萬安出席台北開齋節。（記者廖振輝攝）

大安森林公園舉辦清真市集，吸引民眾駐足。（記者廖振輝攝）

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