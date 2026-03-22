觀禮「磐石會」會長交接 林佳龍：公私協力共推經濟外交攜手走向世界

總統賴清德擔任「磐石會」會長交接監交人。（外交部提供）

外交部長林佳龍於昨（21）日出席由中台灣重要上市櫃企業負責人組成的「磐石會」新舊任會長交接典禮，由總統賴清德親自擔任監交人，並與各界企業領袖共同見證由巨大集團董事長劉湧昌交棒給台數科董事長廖紫岑的重要時刻。林佳龍說，外交部過去兩年來結合產業界力量共同訪問多國，透過經濟實力拓展台灣外交空間，盼持續透過公私協力，讓台灣經濟影響力向全球延伸、開創繁榮前景。

林佳龍表示，典禮氣氛溫馨，現場並緬懷劉湧昌董事長的父親、日前辭世的巨大集團創辦人劉金標先生對台灣產業的重大貢獻，並以其名言「前方永遠值得出發」鼓勵政府與企業家們，即使前路充滿挑戰，仍要繼續攜手向前。

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林佳龍指出，賴總統於致詞時肯定外交部透過外交力量協助產業與國際接軌，深化台灣與美國、歐洲、日本等民主夥伴的連結，並促進台美雙向投資；面對多變的國際局勢，賴總統也指示政府持續與美方進行談判，確保上一輪對等關稅談判中所爭取到的產業利益不受影響。

林佳龍表示，此次出席磐石會會長交接典禮，不只是一場儀式，更像是一場老朋友的重聚大會，會場中相互噓寒問暖、擁抱、合影與握手，都讓他倍感親切。林佳龍也回顧，從過去擔任台中市長期間與產業界合作籌辦「2018台中世界花卉博覽會」，到交通部任內推動智慧交通及智慧海空港政策，再到如今外交部推動「經濟外交」與「榮邦計畫」，一路走來始終有許多磐石會夥伴支持，讓這份情誼從台中出發，擴展到全台灣，進而走向全世界。

「公私協力讓我們更有力量，也讓台灣的經濟影響力持續向外延伸」林佳龍強調，過去兩年來，外交部結合產業界力量，共同訪問包括美國、巴拉圭、史瓦帝尼、帛琉及立陶宛等多個國家，透過經濟實力拓展台灣外交空間，同時降低企業海外投資的風險，為台灣經濟前景開創更繁榮的未來。

林佳龍說，外交部過去兩年來與產業合作拓展台灣外交空間，盼持續透過公私協力，讓台灣經濟影響力向全球延伸、開創繁榮前景。（外交部提供）

外交部長林佳龍21日陪同總統賴清德出席由中台灣重要上市櫃企業負責人組成的「磐石會」新舊任會長交接典禮。（外交部提供）

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