關務主管不甘查緝槍、毒功勞被搶 投訴媒體洩內部資料判降級改敘

懲戒法院近日審結，認定蔡男未經機關許可，以職銜發言，洩漏公務機密，判降一級改敘。（記者吳昇儒攝）

關務署基隆關於2018年間破獲109支槍枝及710公斤K他命走私案，原記首功的主管蔡俊華收到的獎勵時卻大打折扣。蔡便於2023年間向媒體投訴此事，更提供資料給參選立委的候選人直播，透露出部分公務機密。事後，蔡男退休前，被財政部送交懲戒。懲戒法院近日審結，認定蔡男未經機關許可，以職銜發言，洩漏公務機密，判降一級改敘。

財政部認為，蔡男身為關務署基隆關公務人員，卻接受聯合報、周刊王等媒體訪問，並以具職銜的身分發表言論，席間透露出機關查緝方式，且洩漏部分公務文件機密；此外，更提供內部機密給立委參選人直播使用，因此認定他違反公務員服務法、公務員發表職務言論同意辦法及海關處理走私漏稅密報作業要點等相關規定，依法將他移送懲戒法院。

請繼續往下閱讀...

蔡男則向法官表示，自己於2025年3月28日提出屆齡退休申請後，基隆關才於要求自己於同年月8日陳述意見並召開考績委員會，隔月19日將自己移送懲戒法院，時間上根本來不及尋找法律協助。

蔡男更稱，基隆關是收到自己退休申請後，才開始進行懲戒調查程序，顯然是刻意刁難。而自己對外的說法，都是以私人名義發表並敘述公共政策相關言論，應受言論自由保護；無論就「報關」或「查緝」方式都是大眾媒體上常見內容，難以認定有違反政府資訊公開法中的洩露機密情事。而媒體中所稱，均是媒體評論，不得移花接木作為自己損及機關形象的言論。

蔡男也稱，被告的立委候選人也在他案訴訟程序中澄清，他們所持有的資料，消息來源並非自己，請法官給予不受懲戒判決，維護自己的權益。

法官審理後認為，蔡男確實有以職稱接受媒體採訪，並提供內部機密公文書；而時任立委候選人游智彬直播所用資料確實為基隆關提供，當游被提告時，也於答辯狀內指名是蔡男所提供相關資料，因此認定蔡男觸犯公務員懲戒法，判其降一級改敘。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法