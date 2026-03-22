北市就服處徵才釋逾1200個工作機會 起薪上看6萬元

台北市就業服務處將7個就服站24日至27日密集舉辦多場微型徵才活動，邀集27家知名企業，釋出1249個工作機會，起薪上看6萬元。（圖由台北市就服處提供）

台北市就業服務處將7個就服站24日至27日密集舉辦多場微型徵才活動，邀集27家知名企業，釋出1249個工作機會，起薪上看6萬元，涵蓋旅宿餐飲、零售服務、資訊科技、物流配送、支援服務、運動場及長照服務等多元產業。

就服處提到，多家餐飲品牌釋出優渥薪資吸引人才，例如春申匯集主廚級職缺起薪上看6萬元，雲雀餐飲集團兼職時薪最高可達300元；統一超商、全家便利商店、大全聯、一之軒、棉花田生機園地、屈臣氏、美商德盟全球凱展等，零售與門市服務同樣提供正兼職彈性選擇。

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就服處表示，隸屬大型電信集團的中華資安國際，此次積極延攬資安與行政人才，開出資安分析工程師及專案經理等職缺，起薪4萬元以上，並具備完善培訓制度與發展前景。在數位轉型與資安需求持續升溫的趨勢下，資安產業不僅薪資具競爭力，更是未來職涯布局的重要方向，成為本次徵才活動中的焦點企業之一。

就服處指出，物流與交通服務需求持續成長，如統一速達及雲雀餐飲集團釋出配送司機、倉儲人員等職缺，薪資穩定；微笑單車（YouBike）與東湖高爾夫練習場也提供職缺供喜愛戶外或彈性工作的求職者。

另外，就服處也說，台北市立聯合醫院（忠孝及仁愛院區）及金永欣、愛斯特、璞馨、東和等4家長照機構釋出居家服務員、個管員與督導等職缺，時薪最高可達460元。

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