中南部空品午後亮橘燈 環境部提醒敏感族群外出戴口罩

午後中南部多區空氣品質亮橘燈。（翻攝自空氣品質監測網）

隨今天環境風場為東北風，位於下風處的中南部更容易累積污染物，環境部提醒，南投竹山、雲林斗六與嘉義與高屏地區的空氣品質都亮橘燈，健康敏感族群外出最好戴口罩。

依環境部空氣品質監測網顯示，今日環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；晚間馬祖、金門、北部及雲林至台南地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

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環境部表示，明天環境風場轉為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

環境部指出，24日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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