國民黨籍市議員陳重文恐脫黨參選 林杏兒：有人脫黨將成大亂鬥

台北市議員林杏兒表示，同選區議員陳重文若脫黨參選，將成大亂鬥。（林杏兒提供）

近日國民黨籍台北市議員李傅中武被指出利用妻子林金俐娘家親戚當人頭詐領助理費，已是本屆台北市議會第5位涉入司法案件。國民黨籍台北市議員林杏兒與一審判處有罪的市議員陳重文同為士林北投選區議員，林杏兒說，陳重文已在黨內10幾年，就算脫黨仍會有國民黨票，這次國民黨在士林北投大膽提名5席，過往僅會上3席，這屆在市議會則有4席，若有人脫黨參選將會成為「大亂鬥」，讓無黨籍得利。

另針對李傅中武詐領助理費案，林杏兒說，助理費不應當作私下運作或暗盤，應明確訂定助理費範圍與規範，現在模糊不清造成外界解讀，若最後無罪，依然是人生中重大傷害。她指出，助理幾乎24小時上班，365天不休息，連過年都沒辦法好好放假，「這種工作只有親戚願意，但三等親不代表詐領，卻可讓他人依此提出合理懷疑，淪為有心人士利用工具。」

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林杏兒表示，今年是選舉年，國民黨在台北市因有「母雞」蔣萬安，民進黨只有小雞，綠營將會持續攻擊國民黨小雞，以相似手段打擊國民黨，自然票倉會轉移，打壓士氣，「國民黨要面對連環爆。」

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