肯定賴清德擬重啟核二核三 黃國昌：政府應為能源政策錯誤道歉

民眾黨主席黃國昌今（22）日在黨部舉行「正視產業民生 有序重啟核電」記者會。針對賴清德宣布重啟核二、核三，民眾黨回應並提出後續推動建議。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德昨表示擬重啟現已停止運作的核二、核三發電廠，在「核管法」修法後依法，應對AI等高科技產業需求納入多元能源選項。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今（22）早召開記者會指出，政府願意正對國內用電需求是在「正確且必要的決定」，但也反諷這凸顯民進黨政府過去的能源政策有誤，要求政府向大眾為此致歉，加速核電重啟。

黃國昌表示，賴清德宣布啟動核二、核三延役，是「正確且必要的決定」，但也凸顯民進黨過去能源政策的重大錯誤。他批評，非核家園路線導致供電不穩、電價上漲與台電虧損，並讓台灣能源結構過度依賴天然氣，削弱國安韌性。他強調，《核管法》修正與核三延役公投已反映民意，民進黨過去卻抹黑在野，如今政策轉彎應向社會道歉，並儘速推動核電重啟。

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民眾黨立委洪毓祥分析，我國既有的半導體產業、以及未來鎖定的AI發展將使用電需求大幅增加，政府卻乏穩定電力的來源規劃，導致能源結構失衡。他批評，再生能源供給未能達標，使燃煤、燃氣占比超過八成，空污造成的外部衝擊形同「用肺發電」；他雖肯定政府核能政策轉向，但仍質疑政府一邊說不缺電，卻同時評估重啟核電，凸顯出決策矛盾，呼籲政府提出核電重啟白皮書，就重啟時程、成本、風險與核廢處理等面向，交由立法院嚴格監督。

國立清華大學核工所教授李敏從專業角度出發，過去「以核養綠」理念逐漸獲得社會認同，國際能源價格因戰爭波動，更凸顯核能穩定與低碳價值。他認為政府政策轉彎值得肯定，但強調核能安全不可妥協，延役須依專業程序推動，避免因政治壓力壓縮時程，甚至反對以緊急命令啟動核電。他也呼籲就核能議題進行公開理性辯論。

民眾黨彰化縣黨部主委溫宗樺則以中部經驗指出，彰化長期夾在中火與六輕之間，空污嚴重，反映火力發電對民眾健康的影響。他主張加速燃煤除役、降低PM2.5，同時將核能視為潔淨能源選項之一，並推動資訊透明與公正轉型機制。

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