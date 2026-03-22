曝行政院、在野軍購版本最大差異 陳冠廷：涉台灣自主國防系統

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

立法院外交及國防委員會明起將安排3天併案審查朝野各版本國防特別條例，面對國民黨立委堅持黨版3800億元＋N「沒有其他版本的討論空間」，民進黨籍召委陳冠廷今強調，1.25兆政院所提軍事特別預算條例，與野黨比較有衝突的是在3000多億委製跟商購的部分，這涉及台灣自主的天弓、反導彈系統、反無人機系統等，籲在野黨先做通盤的檢討後，予以通過。

陳冠廷指出，看到國民黨的重要政治人物，包含蔣萬安以及盧秀燕，對於接下來的軍購慢慢提升到9000億，展現出願意增進我國防的態度；不過，行政院所提軍事特別預算條例，與野黨比較有衝突的是在委製跟商購的部分約3000多億。

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他說明，現代戰場注重情資搜尋、反應應對，偵察型無人機可獲取目標資訊，再將相關的資管傳遞給海馬斯（HIMARS）系統進行打擊，兩者是具有高度連動性。因此，如果只把對美的這些軍購完成，沒有台灣自主的天弓、反導彈系統、反無人機系統等，將可能導致整體戰力受損。

陳冠廷呼籲，先通過總額1.25兆元的特別預算條例，後續再針對內部細節，包括裝備數量進行討論，若未能通過，將影響建軍體制化與整體建置，面對敵情時反應能力恐會降低。

此外，針對在野黨關切美方軍售交付進度，陳冠廷解釋，國防部副部長近日赴美了解F-16生產狀況，美方已展現相當誠意，且慢慢地全面交貨中。在當前國際局勢緊張之際，各國都在競爭軍備優先順序下，台灣仍處於相對前段位置。

陳冠廷強調，對美的軍購，美方把台灣排在非常前面；對國內的商購與委製則掌握在自身手中，包括無人機、無人艇等裝備建置，以及未來的戰鬥加給等，這些都是對我國武器系統、整體防衛至關重要，呼籲在野黨領袖們、立委，能就委製還有商購部分，先做通盤的檢討後，予以通過。

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