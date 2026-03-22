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    首頁 > 臺北市

    北市「青年學堂」戶外微醺電影院 4/11南興公園登場

    2026/03/22 12:37 記者蔡愷恆／台北報導
    活動現場除了電影放映外，也設有免費調酒與爆米花等攤位。（圖由台北市青年局提供）

    活動現場除了電影放映外，也設有免費調酒與爆米花等攤位。（圖由台北市青年局提供）

    台北市青年局舉辦青年學堂系列活動「微醺電影院」，將在4月11日17時在南興公園（南港火車站旁）登場。活動開放民眾自由參加，讓青年透過電影感受城市夜間的節奏與溫度，創造青年互動交流機會。同時，活動邀請電影影人馬志翔與余杰恩參與映後座談，也設有免費調酒與爆米花等攤位，一起享受一場輕鬆愜意的戶外電影時光。

    青年局說明，本次活動「微醺電影院」特別選映2部以「成長」與「夢想」為主題的電影，其中《進行曲》以高中管樂團追逐夢想的故事為主軸，描繪青年在成長過程中面對挑戰與自我探索的歷程，展現青春的熱情與勇氣；《功夫熊貓4》則以輕鬆幽默的動畫形式，傳遞勇於突破自我、追尋人生道路的精神。期盼藉由2部風格不同的電影，讓不同年齡層觀眾都能在觀影過程中獲得共鳴。

    青年局提到，活動現場除了電影放映外，也設有免費調酒與爆米花等攤位，營造輕鬆愜意的微醺觀影氛圍，讓青年在欣賞電影與互動交流的過程中，也能感受城市文化魅力。活動更邀請電影影人馬志翔與余杰恩現身映後座談，與觀眾近距離互動交流，分享電影創作與影像故事，為戶外電影之夜增添更多驚喜。

    青年局表示，今年青年學堂系列活動規劃多元內容，涵蓋表演藝術、城市探索到節慶交流與街頭音樂等形式，活動包含劇場演出與互動表演，帶領青年與親子族群感受表演藝術魅力；城市闖關與任務探索，引導青年走入歷史街區，認識台北文化與在地故事；以及結合遊樂空間與節慶氛圍的交流活動，讓青年在城市生活中體驗學習。

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    台北市青年局舉辦青年學堂系列活動「微醺電影院」，邀請電影影人馬志翔與余杰恩參與映後座談。（圖由台北市青年局提供）

    台北市青年局舉辦青年學堂系列活動「微醺電影院」，邀請電影影人馬志翔與余杰恩參與映後座談。（圖由台北市青年局提供）

    台北市青年局舉辦青年學堂系列活動「微醺電影院」，將在4月11日17時在南興公園（南港火車站旁）登場。（圖由台北市青年局提供）

    台北市青年局舉辦青年學堂系列活動「微醺電影院」，將在4月11日17時在南興公園（南港火車站旁）登場。（圖由台北市青年局提供）

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