不滿警車開進西門町徒步區執勤 男當眾踹警車被逮

陳男踹警車。（記者王冠仁翻攝）

43歲陳姓男子昨天下午在台北市西門町逛街時，見到1輛警車進入徒步區，他疑似對此不滿，忽然上前以肉身擋車還伸腳踢踹警車。員警見他鬧事，上前制止，但他不斷大叫還伸手推警員警，員警最後以強制力將他壓制逮捕，將他依妨害公務與毀損罪嫌送辦。

北市警萬華分局西門町派出所在昨天下午1時許接獲報案，民眾聲稱西門町徒步區內有攤販違規擺攤，還有人違規停車。

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員警獲報駕駛警車前往徒步區內打算進行取締，沒想到當警車開到漢中街1處路段時，43歲陳姓男子忽然上前拿出手機拍攝警車，還以肉身擋住警車去路，隨後再用腳踢踹警車導致保險桿毀損。員警下車制止他，他卻情緒激動，不斷對警方咆嘯並推擠員警身體，員警見他脫序，於是以強制力將他壓制逮捕。

陳事後還在社群上發文嗆聲說，他當時看到警車開進徒步區，他去「抵制」警車，警車對他按喇叭還快撞到他，他才踹警車保險桿。

對此，萬華分局也強調，當時員警駕駛警車進入西門町徒步區是為了執勤，員警當時駕車車速不快，也有顧及周邊徒步民眾，並無違反相關規定。

警車保險桿損毀。（記者王冠仁翻攝）

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