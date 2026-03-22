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    賴總統承諾鼎力支持2029世界羅浮大會舉辦 鼓勵青年參與百億圓夢計畫

    2026/03/22 11:47 記者楊綿傑／台北報導
    總統賴清德22日出席「115年童軍節慶祝大會」，並頒獎給績優人員。（記者方賓照攝）

    總統賴清德22日出席「115年童軍節慶祝大會」，並頒獎給績優人員。（記者方賓照攝）

    115年童軍節慶祝活動今於陽明山七星苗圃遊憩區舉辦，總統賴清德以中華民國童軍總會會長出席對童軍表達敬意，針對台灣已取得2029年世界羅浮大會舉辦權，賴總統承諾鼎力支持，同時也宣傳他的重要政策「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年踴躍參與追夢。

    今年童軍節慶祝活動匯集全台各地童軍團體聯袂參與，包括教育部政務次長劉國偉、考選部政務次長林明裕都出席表達支持，嘉義市長黃敏惠也以女童軍身分到場共襄盛舉。

    賴總統首先向中華民國童軍總會、各地辛勤付出的童軍服務員夥伴等表達敬意與感謝，他表示，在理事長高國倫的帶領下，童軍總會為童軍運動注入了新的活力，也帶來了許多創新的想法與作為。童軍運動在傳承上也持續展現新的能量與發展方向。

    賴總統提及，尤其去年10月在高雄舉辦的第28屆亞太童軍領袖會議，不但匯集超過50個國家700多人來台參與盛會，並透過創新多元的活動，讓世界看見台灣，感受到台灣人民的熱情與活力，感謝大家的共同努力。

    而台灣已成功爭取到2029年世界羅浮大會舉辦權，賴總統說，盼秉持童軍精神，展現台灣青年開放自信與熱情，同心協力辦好世界級的活動，積極與全球各地的童軍夥伴建立深厚的友誼，讓童軍成為推動國際交流、外交重要的軟實力，他承諾政府將鼎力支持。

    賴總統也藉機宣傳青年政策，他表示，青年是國家的未來，上任後積極推動青年百億海外圓夢基金計畫，透過國家級的投資，讓有抱負、專長的年輕人能夠打開資源的限制，前往世界更多角落開拓視野，勇敢追夢。去年已經有超過1400位青年朋友參與，鼓勵青年朋友除了參與童軍活動外，如果還有未圓的夢想，也歡迎大家踴躍報名，不斷挑戰自我，積極探索這個世界。

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