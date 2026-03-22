核二核三廠重啟計畫送審 葉元之：樂見民進黨「髮夾彎」

國民黨籍立委葉元之（右）陪台北市松山信義市議員擬參選人李明璇（左）掃市場，並回應核電重啟議題。（記者蔡愷恆攝）

總統賴清德近日表示，核二、核三廠具重啟條件，月底會將重啟計畫送交核安會審議。國民黨籍立委葉元之今（22）陪台北市松山信義市議員擬參選人李明璇掃市場，對於重啟核電，葉元之受訪表示，樂見民進黨「髮夾彎」。不過他也提到，去年討論核管法時，立委張雅琳把藍白講成中共同路人，嗆依照民進黨立委過去邏輯，「台電是不是也成了中共同路人？賴總統和行政院也成了中共同路人？」

葉元之回顧，去年在立法院討論核管法時，民進黨籍立法委員各種亂罵、抹紅、抹黑。例如范雲說「藍白通過核管法就是反國安」，還舉例說烏俄戰爭都先打核電廠，所以我們是反國安。范雲還罵我們是「反族群正義」，扯到蘭嶼的低放射性核廢料都沒處理，竟然還敢通過核電延役。他怒罵，按照民進黨以前亂罵的說法，難道核廢料要放在卓榮泰家嗎？要放在民進黨高官的家裡嗎？

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此外，他說：「立委張雅琳更扯！她說『藍白強行通過核管法，是不是要幫中共攻台開後門？』把我們講成中共同路人。」但其實核管法通過後，要不要延役、重啟，還是要看台電跟行政院的態度。現在看起來行政院就是要重啟核電，而且賴總統還感謝我們修訂核管法。那按照民進黨立委過去的邏輯，台電是不是也成了中共同路人？賴總統和行政院也成了中共同路人？

他補充，雖然我們很樂見他們「髮夾彎」，可能他們也感覺到國民黨以前憂心的「台灣缺電危機」，所以現在要開始重啟核電。對照民進黨立委過去荒唐亂罵、造謠的言論，他覺得民進黨真是一個不可信任的政黨。那時候還用這些理由說要「大罷免大成功」，現在該被罷免的，不就是民進黨這些立場反覆的立法委員嗎？

李明璇也說，現在看起來核電廠有重啟可能性，也正在進行評估。針對這件事情，可以用前立委賴品妤的4個字來回應民進黨，這雖然不好聽，但大家會回想到非常有名的「2025非核家園」，沒想到2026年竟然要「重啟核電」，批這真是個天大笑話。

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