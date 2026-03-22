藍初選登記前李傅中武捲助理費疑雲 民進黨山地原住民討論徵召提名

國民黨籍市議員李傅中武日前涉案以500萬元交保。（資料照）

國民黨籍台北市山地原住民議員李傅中武，近日被控利用妻子林金俐娘家親戚當人頭詐領助理補助款，15年來詐逾千萬元，夫妻各被以500萬元、300萬元交保，但對是否有詐領等問題，他皆未回應；國民黨明起分階段初選登記，外界質疑假設李傅中武若於年底大選前被判刑，可能無法代表國民黨參選，民進黨會否考慮徵召提名原住民參選。對此，市黨部主委張茂楠回應，歷屆多有提名人選，今年也會由黨中央進行徵召作業。

張茂楠表示，往年民進黨在台北市山地原住民議員席次也有徵召，包括2014年、2022年兩屆，各別提名伊凡諾幹（Iban Nokan）與陳慧君（Mulas．Ismahasan），年底大選也會再提，由黨中央徵召，近期開會可能會討論人選部分，但應尚不會有定論。

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李傅中武2010年當選至今已任第4屆議員，根據中央選舉委員會資料顯示，2014年民進黨徵召伊凡諾幹（Iban Nokan）代表參選，以275票輸給李傅中武的2157票；2022年徵召陳慧君（Mulas．Ismahasan），最終以590票對2100票落敗。

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