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    首頁 > 臺北市

    柯文哲和李貞秀最讓人受不了的事 陳培瑜：有問題裝沒事還要騙小草

    2026/03/22 11:27 即時新聞／綜合報導
    陳培瑜今在臉書發文強調：「柯文哲和李貞秀最讓人受不了的，是明明有問題，卻硬要裝沒事，然後繼續騙小草。」（資料照）

    陳培瑜今在臉書發文強調：「柯文哲和李貞秀最讓人受不了的，是明明有問題，卻硬要裝沒事，然後繼續騙小草。」（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，民進黨立委陳培瑜今在臉書發文強調：「柯文哲和李貞秀最讓人受不了的，是明明有問題，卻硬要裝沒事，然後繼續騙小草。」

    陳培瑜表示，這次的事情很簡單，台灣跟中國，本來就互不隸屬，這是現實，也是台灣民主社會最基本的前提。既然如此，如果李貞秀會受到中國國家權力影響，那她憑什麼可以在台灣當立法委員？這不是什麼複雜的政治議題，是最基本的常識。

    陳培瑜指出，李貞秀雙重國籍被質疑，講不清楚，但柯文哲假裝理性，叫大家不要再吵。結果就是柯文哲在幫忙掩蓋問題，李貞秀是不敢面對檢驗，然後再把整件事扭曲成「族群問題」，說真的這才讓人憤怒。陳強調：「大家在意的，從來不是你是哪裡來，而是你會不會被影響、會不會出問題，台灣和中國，李貞秀你要效忠於誰？」

    陳培瑜續指，整件事最誇張的是中國國台辦還敢跳出來指手畫腳，台灣不是中國的一部分，中國也沒有任何資格對台灣的民主制度說三道四，一個連自己的人民都不能自由發聲的政權，現在跑來對台灣的民意代表指指點點，「這就是干預」。每一次國台辦出來講話，只會讓台灣人更確定一件事，那就是這件事真的不單純，因為只有對岸在意的事，才會急著替某些人護航。

    陳培瑜強調：「台灣與中國互不隸屬，這是底線。該說清楚的，不敢說，就是問題。該防的風險，還有人幫忙蓋，就是更大的問題。如果連這種事情都可以被淡化，那真正被出賣的，就是台灣的國家安全。」

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