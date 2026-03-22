無照醫師「租診療室」施打肉毒桿菌 害患者大出血臉變形賠錢換緩刑

台北地院近日審結，認定楊男違反醫師法，判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

男子楊家侖前年8月8日中午，透過陳姓友人在「采騰診所」內承租皮膚理療室，佯裝成該診所醫師，讓莊女誤為其具合法醫師資格，同意對方在臉上施打肉毒桿菌素針。未料，楊男施打時疏於注意，導致莊女臉部大量出血，左右臉不協調，莊女憤而提告。台北地院近日審結，認定楊男違反醫師法，判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，楊家侖明知未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，卻為了賺錢，委請陳姓友人向孫姓男子租「采騰診所」內的皮膚理療室A。莊女進入診所後，誤認為楊男是該診所合法醫師，雙方協定以9999元由楊男在莊女臉上施打肉毒桿菌素針。

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楊男施打朝莊女左側臉部嘴角處注射肉毒桿菌素針劑時，出現疏失，導致莊女大量出血，臉部更是出現左、右臉不協調的情形，莊女憤而提告。檢察官偵訊後，依違反醫師法將楊男起訴。

法官認為，楊男未取得合法醫師資格卻違法執行醫療業務，詐取診療費，除損害合法醫師執業權利外，也破壞醫療體系健全與發展，並造成被害人傷勢，實屬不該。其行為已觸犯醫師法中的非法執行醫療業務罪、詐欺取財罪及過失傷害罪等3罪，應以較重的非法執行醫療業務罪處斷。

法官考量楊男無前科紀錄，且提出悔過書，歸還不法所得，並當庭賠償被害人6萬致歉，衡量其犯罪動機、目的、手段及造成危害程度，依非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

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