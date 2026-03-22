賴總統拋核電重啟 藍委：廢核神主牌還在民進黨黨綱

國民黨立委賴士葆。（資料照）

總統賴清德昨在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；國民黨立委賴士葆說，廢核神主牌還在民進黨黨綱，過去逼著全民花錢陪民進黨供養綠電大戶，錯誤的能源政策源於錯誤的黨綱，廢核政策浪費上千億，更使台灣社會空轉，過去他呼籲民進黨恢復核電，現在賴清德務實的大轉彎，也應該為民進黨長期以來的錯誤能源政策向全國人民道歉。

賴清德表示，能源是台灣今年要面臨的其中一個問題，很多朋友都建議電力要多元使用，立法院通過核管法，台電請示經濟部三個核能廠哪一個可重新啟動，經濟部經過評估，核二廠跟核三廠具備重啟條件，台電已準備重啟程序，三月底就會把重啟計畫送到核安會審議。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委柯志恩說，這項重大宣布，等同向國人公開承認，去年5月核三關機、核電歸零後，民進黨強推的「2025非核家園」賞味期竟然不到10個月。這不僅打臉蔡英文前總統當年堅持反核神主牌的傲慢，更證明民進黨的能源政策，根本是一場自欺欺人的「世紀大騙局」。

柯志恩指出，民進黨反核30年，蔡政府時期更是如火如荼、毫無妥協，不僅提出「2025非核家園」，更執意送走核四燃料棒，罔顧能源專家提出政策躁進的風險。然而，這種意識形態凌駕科學專業的代價，讓台灣虛耗了多少寶貴時間？浪費了多少鉅額公帑？更以犧牲國人健康作為代價。

柯志恩表示，從「堅定反核」到「被迫返核」，現實的殘酷讓民進黨的謊言徹底現形。試問，當年那些大聲指責柯志恩「不反核」的綠營立委們，如今面對賴總統的急切指示，為何集體噤聲了？那些曾叫囂「核能再運轉計畫敢出委員會，就要抗爭到底」的人，請別假裝失憶。

柯志恩說，儘管賴總統的宣布充滿了「髮夾彎」的難堪，但遲到的正義總算讓國家決策回到供電穩定、產業競爭與國家安全的正確軌道，同時也符合國際能源發展趨勢。柯志恩強調能源政策必須徹底回歸專業，接下來的工作刻不容緩，諸如加速行政效率，核二、核三廠應立即啟動安全評估與重啟程序；對接國際技術，積極投入新一代核能（如SMR）的研發與人才培育；落實真正減排，重新規劃過度依賴天然氣的基載電力，加速汰除老舊燃煤機組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法