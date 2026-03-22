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    首頁 > 臺北市

    國內畜牧場呈減少趨勢 農業部：在養量未有明顯變化

    2026/03/22 10:01 記者楊媛婷／台北報導
    國內養豬場朝向規模化等方式發展。（記者楊媛婷攝）

    國內養豬場朝向規模化等方式發展。（記者楊媛婷攝）

    農業部公布最新國內畜禽場數資料，國內畜禽場持續減少，但豬隻、肉雞與蛋雞等在養數量持續增加，畜牧司表示，主要是受到國內環保法規日趨嚴格，隨污染防治成本增加，整體畜牧場朝規模化、企業化發展以降低生產成本。

    依農業部最新公布的2025年底畜禽飼養場數及在養量統計顯示，國內養豬場數為5495場，較上一年度5664場減少2.98%，在養豬隻數量則為532萬9696頭，較上一年度增加2.36%；國內乳牛場數去年底為538場，在養數量為11萬8160頭，較上一年度場數微降1.28%、在養量減少0.4%，算是相近；養羊場去年底共1476場，在養頭數為11萬64頭，較上一年度各減少2.32%、5.56%；水鹿部分去年底有365場，在養頭數為9024頭，較上一年度各減8.08%、13.76%。

    雞隻部分，依該統計顯示，蛋雞場去年底共有2180場，在養隻數為4698萬2612隻，較上一年度場數減少2.72%，在養隻數則增加2.06%；肉雞去年底則有3842場，在養頭數為5591萬8870隻，較上一年度場數減少0.1%，在養隻數增加7.52%；紅羽土雞、黑羽土雞等場數與在養數則平穩，烏骨雞則是場數與在養數量的跌幅都超過1成。

    畜牧司司長李宜謙表示，雖整體場數減少，但主要經濟動物在養量都有增加，因此不影響糧食供應，這些變化是反映近年社會隨環保標準提高，畜禽場防治污染的成本增加，因此畜禽場也朝規模化等方向轉型發展，他舉養豬場的環保污水處理設備成本為例，199頭以下規模防治成本與1千頭規模豬場的成本相當，因此勢必畜禽場只能透過規模化攤提成本。

    至於水鹿、養羊場等場數與家數減少，李宜謙表示，這並非是因台紐經濟合作協定紐國鹿茸可零關稅輸入影響，主要是受到消費習慣改變等影響，以鹿茸為例，消費者多是比較年長的長輩，另羊乳、羊肉部分也未因台紐協定受衝擊，如國內羊肉消費大宗多為羊肉爐等，但羊肉爐為季節性產品，又加上社會少子化與單身、小家庭等興起，因此有必要開發更多適應目前社會結構產品，目前農業部已輔導產業開發個人鍋物、即食料理包、銀髮友善等食品，以因應社會結構改變帶來的產業變化。

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