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    首頁 > 臺北市

    凌晨開車上路闖紅燈 撞上計程車5人送醫

    2026/03/22 09:56 記者王冠仁／台北報導
    警方到場處理。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理。（記者王冠仁翻攝）

    台北市街頭今天凌晨發生1起疑因闖紅燈的車禍。陳姓男子駕車外出，行經台北市中山南路時疑因闖紅燈，陳男車頭撞上1輛正要左轉的多元計程車，導致計程車上5名乘客因為撞擊造成的擦撞傷而送醫，幸虧這5人意識都清楚沒有大礙。警方目前正在進一步釐清車禍發生的過程與責任。

    台北市消防局在今天凌晨2時50分許接獲報案，民眾聲稱中山南路與忠孝東路路口發生車禍。救護人員趕到現場，發現李姓司機駕駛的多元計程車上，有5名乘客因為車禍撞擊受到輕傷，他們大多是頭部、肢體或軀幹因撞擊疼痛，幸虧送醫後都沒大礙。

    警方調查，今天凌晨時刻，李姓司機駕駛多元計程車載這5名乘客外出，行經中山南路要左轉忠孝東路時，李男當時依號誌行駛，當車身轉彎時，右車身遭到疑似闖紅燈、由陳姓男子駕駛的小客車撞上。

    警方說，由於當時陳男車速不慢，2車撞擊後有大量玻璃碎屑四散。車禍後警方除了先協助將傷者送醫，也對沒受傷的陳男、李男酒測，其酒測值都是0；警方事後通知清潔隊前來清潔路面，也找來拖吊車移置事故車輛。

    中正一分局呼籲，駕駛人行經路口務必遵守號誌指示並減速慢行，切勿闖紅燈或搶快通行，以確保自身及其他用路人安全；另夜間視線較差，更應提高警覺、注意車前狀況，共同維護道路交通安全。

    警方到場處理。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理。（記者王冠仁翻攝）

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