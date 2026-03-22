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    首頁 > 臺北市

    今起至週五晴朗偏熱！吳德榮：晴暖如夏、高溫達30度

    2026/03/22 09:42 即時新聞／綜合報導
    好天氣將持續到週五，北部高溫逼近30度，中南部更可達30度以上。（資料照）

    好天氣將持續到週五，北部高溫逼近30度，中南部更可達30度以上。（資料照）

    今（22日）晨桃園以北有零星雨，桃園、苗栗有濃霧發生，各地區平地最低氣溫約在15、16度之間，預估今鋒面北移，北台轉晴，好天氣將持續到週五（27日），北部高溫逼近30度，中南部更可達30度以上。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今微弱鋒面北移、北台雨後轉晴，其他地區晴時多雲。今日各地區氣溫如下：北部15至28度、中部15至32度、南部16至33度、東部16至31度。

    明（23）日至週五，微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱，北台最高氣溫接近30度、中南部則在30以上，早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。週三、四微弱鋒面的雲系靠近，北部雲量略增、東北部降雨機率略提高，影響輕微。

    預估週六（28日）微弱鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下週日、一（29、30日）各地恢復晴朗。下週二（31日）另一微弱鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降。吳德榮強調，由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。

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