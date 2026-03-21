「青年畢業啟航」企業求才！畢業生盼起薪4萬起 產業曝求職者更關心福利

北市府今（21）日在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，釋出8459個工作機會，超過半數無需相關工作經驗，希望協助青年、需要工作的民眾，找到適合的工作機會。（記者塗建榮攝）

台北市府今（21）日在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，釋出8459個工作機會，超過半數無需相關工作經驗，希望給予青年、需要工作的民眾，找到適合的工作機會，不少應屆畢業生在現場求職，多數希望起薪介於3萬8千元至4萬元。

黃姓同學表示，自己就讀資訊管理相關科系，畢業一年後仍在求職，到求職博覽會找尋就業機會，由於住在台北，希望至少月薪能有3萬8千元。另名應屆畢業的林同學預計找科技業的工作，希望起薪至少4萬元以上。

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不過，宜家家居人力資源招募副理鄭如讌表示，目前求職者更關心未來性發展與企業福利，相較過往僅要求薪水數字是否達標有落差，現在的年輕人更期待知道自己可以達成哪些貢獻。以IKEA為例，除了提供友善的工作環境外，也相當強調職涯發展機會，不少新進員工初期從銷售部門起步，之後可透過內部轉調機制，轉往客服或物流等不同單位歷練，並進一步透過儲備幹部培訓制度，晉升為基層主管。

南亞科技公司人力資源處長謝章志指出，近年記憶體產業蓬勃發展，全新晶圓廠目前正在新建，預計今年底完工、明年啟用，從產品設計、製程開發，延伸到晶圓廠的設備、維運以及自動化搬運系統，甚至產業的作業員都有開缺，因此開出1500個職缺，不少民眾來詢問，無論有無工作經驗，甚至中高齡的民眾也有；對於跨領域人才需求，目前AI正盛行，如果求職者本身具備AI能力，再結合記憶體專業，更能夠發揮所長。

「青年畢業啟航」就業博覽會吸引不少畢業生求職，有人希望起薪至少4萬元以上。（記者塗建榮攝）

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