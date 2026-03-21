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    首頁 > 臺北市

    台灣公私協力赴紐約辦論壇 推動國際性別平權對話

    2026/03/21 16:31 記者吳柏軒／台北報導
    世台聯合基金會、婦女權益促進發展基金會與外交部公私協力，12日在美國紐約舉辦論壇，推動國際性別平權對話，深化台灣與國際社群專業交流。（世台聯合基金會提供）

    世台聯合基金會、婦女權益促進發展基金會與外交部公私協力，12日在美國紐約舉辦論壇，推動國際性別平權對話，深化台灣與國際社群專業交流。（世台聯合基金會提供）

    聯合國第70屆婦女地位委員會（CSW70）從3月9日至19日舉行，台灣由世台聯合基金會、婦女權益促進發展基金會以及外交部公私協力，日前在美國紐約舉辦論壇，推動國際性別平權對話，並以「Her Rights, Our Pride」為核心精神，回應CSW70對女性領導與包容治理的全球關注，深化台灣與國際社群專業交流。

    世台聯合基金會（STUF）今（21日）表示，12日舉辦首場論壇，邀請了衛福部次長林靜儀、國際女法律人聯盟（FIFCJ）副主席Denise Scotto、台北高等行政法院庭長張瑜鳳、國際蘭馨交流協會台灣總會總監暨資深律師施秉慧等，活動也邀請了駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢致詞。

    該論壇中，討論主題聚焦「柔韌領導」作為制度改革與包容治理的重要思維，從政府決策、全球健康治理、司法體系與公民社會倡議等層面，探討女性在制度轉型中的關鍵角色。

    現場與會講者也指出，在全球面臨公共衛生挑戰、經濟轉型與社會結構變動之際，女性領導者所展現的韌性、協作能力與制度洞察，正成為推動包容性治理的重要力量。

    STUF表示，作為具有聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）特殊諮詢地位的非政府組織，將持續透過聯合國多邊平台深化制度對話與跨界合作，並為全球性別平權與包容治理，注入來自台灣的專業聲音與長期承諾。

    世台聯合基金會、婦女權益促進發展基金會與外交部公私協力，12日在美國紐約舉辦論壇，推動國際性別平權對話，深化台灣與國際社群專業交流。（世台聯合基金會提供）

    世台聯合基金會、婦女權益促進發展基金會與外交部公私協力，12日在美國紐約舉辦論壇，推動國際性別平權對話，深化台灣與國際社群專業交流。（世台聯合基金會提供）

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