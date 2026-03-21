圖輯》按摩體驗、拍形象照......北市就業博覽會「挺就業」蔣萬安自爆失業過

活動規模集結188家優質企業，總計釋出8,459 個 工作機會。（記者塗建榮攝）

台北市政府21日於圓山花博公園爭艷館盛大舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會；活動規模集結188家優質企業，總計釋出8459個工作機會，為即將到來的畢業季提供青年銜接職涯的跑道。

台北市長蔣萬安也到場致詞，他表示自己也曾失業過，感謝夫人的溫暖陪伴，一同調整生活開銷渡過難關；並於舞台上射出紙飛機呼應活動標語Team Taipei挺就業「青年畢業啟航」。

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參與展覽的企業準備許多小活動、贈品吸引求職民眾填寫資料招攬人才；求職民眾則張大眼睛尋找心儀的公司企業，仔細聽取相關說明。只要兩方媒合成功，在現場就可以馬上面試。

值得注意的是，主辦單位除了請職涯導師演講，活動現場還提供「專業形象照拍攝」服務，從提升內在優勢幫忙到外在形象，就是要讓青年在競爭中脫穎而出，看得出主辦單位的用心。

台北市長蔣萬安（右）使出吃奶力氣射紙飛機呼應活動標語Team Taipei挺就業「青年畢業啟航」。（記者塗建榮攝）

禪修團體在活動場邊與有緣人交流。（記者塗建榮攝）

企業直接將求職民眾關心的薪資貼在攤位前。（記者塗建榮攝）

求職民眾看著活動冊仔細尋找嚮往的公司企業攤位。（記者塗建榮攝）

求職民眾張大眼睛尋找心儀的公司企業，仔細聽取相關說明。（記者塗建榮攝）

臺北市政府21日盛大舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，集結188家優質企業，總計釋出8,459 個 工作機會，為即將到來的畢業季，提供青年銜接職涯的跑道。（記者塗建榮攝）

參與展覽的企業準備許多小活動、贈品吸引求職民眾填寫資料招攬人才。（記者塗建榮攝）

「青年畢業啟航」就業博覽會還提供盲人按摩服務。（記者塗建榮攝）

國防單位也來設攤位搶人才。（記者塗建榮攝）

兩方媒合成功，在現場就可以馬上面試。（記者塗建榮攝）

鼎泰豐攤位的員工形象照引人注目。（記者塗建榮攝）

參與展覽的企業準備許多小活動、贈品吸引求職民眾填寫資料招攬人才。（記者塗建榮攝）

台北捷運公司攤位相當熱門。（記者塗建榮攝）

主辦單位提供「專業形象照拍攝」服務。（記者塗建榮攝）

主辦單位提供「專業形象照拍攝」服務。（記者塗建榮攝）

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