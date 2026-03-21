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    首頁 > 臺北市

    國民黨：賴清德承認非核家園破功、應即刻發布緊急命令重啟核三

    2026/03/21 16:24 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨中央黨部。（資料照）

    針對賴清德總統今日指出「核二、核三具備重啟條件」，並預計3月底送核安會審議，國民黨下午強調，賴清德終於承認民進黨能源政策錯誤，「非核家園」已徹底失敗，3月底送審對於迫在眉睫的停電危機根本「緩不濟急」，賴清德應盡速發布「緊急命令」即刻重啟核三，才能在最短時間內確保台灣產業與民生的能源安全。

    國民黨表示，賴清德坦承「核二、核三具備重啟條件」，是對過去多年來錯誤能源政策「遲來的認錯」，象徵民進黨「非核家園」神主牌正式走入歷史，民進黨欠全民一個正式的道歉。

    國民黨還說，當前中東局勢險峻，即便目前台灣的能源儲量高於標準，但在戰爭威脅與全球能源搶奪下，仍隨時面臨「斷氣、斷電」的迫切危機，賴清德提出要等3月底送核安會審議，時程完全緩不濟急，簡直是把台灣的能源安全當兒戲。

    該黨並強調，鑒於目前台灣的能源安全情勢已符合緊急狀態，呼籲民進黨政府應採納國民黨於3月20日提出的建議，由總統立即發布「緊急命令」，精簡行政程序，讓優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列，守護台灣經濟與民生。

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