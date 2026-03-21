青年就業博覽會！釋出逾8千工作機會 推AI履歷健檢、形象照拍攝助求職

「專業形象照拍攝」服務，現場有專業化妝師、攝影師協助求職者打造完美形象，再去博覽會現場面試，吸引不少民眾前往體驗。（記者塗建榮攝）

畢業季即將到來，台北市府就業服務處力挺青年，今（21）日在圓山花博公園爭艷館盛大舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，集結188家優質企業，總計釋出8,459個工作機會，超過半數無需相關工作經驗，希望給予青年、需要工作的民眾，找到適合的工作機會。台北市長蔣萬安分享自身在2008年金融海嘯期間，自身面臨資遣經驗，失業期間深感惶恐不安，勉勵求職民眾繼續努力。

勞動局指出，本次就業博覽會鎖定科技研發與管理職缺，包含80家上市上櫃公司參與。參展企業的正職薪資中位數為3萬8,416 元，與全國薪資中位數齊頭，其中指標企業鴻海精密的起薪中位數達4.8萬元；除了鴻海，南亞科技與京元電子年薪中位數破百萬，具優渥的績效分紅與年終獎金。此外，職務組成高達55%職位鎖定科技研發、製程工程與財務諮詢等專業技術領域，管理儲備職則佔 18.5%，這兩類職務總計 4,779 個工作機會，讓新鮮人可以挑戰各產業的核心關鍵職位。

請繼續往下閱讀...

此外，現場也推出「職涯測評活動」導入有趣的「16型蛋糕人格測驗」，透過專業諮詢師一對一帶領解讀，找尋適合自己的職業，並透過「智慧化履歷健檢」，以及「專業形象照拍攝」服務，現場有專業化妝師、攝影師協助求職者打造完美形象，再去博覽會現場面試，吸引不少民眾前往體驗。

蔣萬安致詞時分享，他在2008年金融海嘯期間，面臨裁員危機，甚至領取失業救濟金，他能理解被裁員時的「震驚、惶恐與懷疑人生」感受，幸好當時另一半給他支持，但兩人也討論到是否要賣車、換租小公寓面對困境，因此他完全能理解求職的焦慮，因此市府可以伸出援手，提供媒合機會，相信對求職民眾會是一大幫助。

畢業季即將到來，台北市政府就業服務處力挺青年，今（21）日在圓山花博公園爭艷館盛大舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，集結188家優質企業，總計釋出8,459個工作機會，超過半數無需相關工作經驗。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法