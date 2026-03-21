訪台東「女兒不懂茶」 賴清德承諾專案助茶農外銷美國

賴清德總統昨訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，與在地青年座談時承諾專案助茶農外銷美國。（總統府提供）

賴清德總統昨（20）日上午參訪台東，並前往地方創生「女兒不懂茶」據點，與在地青年座談交流。談及台美對等關稅談判，他說，政府堅持國家、產業利益、糧食安全及國民健康等四原則進行談判，爭取到茶葉、鳳梨、蝴蝶蘭、火鶴花、芒果等農產品零關稅，未來一定會協助茶農，請農委會與經濟部擬訂專案計畫協助農民外銷茶銷到美國。

他並強調，政府也已編預算協助中小微企業拓展通路及國際市場。茶產業業者若有志一同，希望去日本、美國，或其他適合的地方辦理茶展，年年推廣，相信可以進一步提升台灣茶文化的國際能見度；就像日本透過綠茶，展現其珍貴的文化價值。

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賴清德昨在國發會主委葉俊顯、立委陳瑩、台東縣副縣長王志輝、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷等陪同下前往台東參訪，首先參與品茗體驗，並聽取「女兒不懂茶」創辦人林廷瑀分享地方創生成果。

賴清德在致詞時說，「女兒不懂茶」創辦人林廷瑀的父親林潮意先生28歲即獲得「神農獎」，後因茶園作為國道三號公路用地被徵收，從新竹縣移居台東鹿野發展，40年來持續深耕製茶技藝，精益求精。總統指出，透過林廷瑀的分享，不僅展現茶葉品質與製作工藝，更進一步將茶提升為一種生活體驗與文化表現，成功帶動鹿野乃至台東茶產業從第一級農業邁向第六級產業。

總統提到，在擔任台南市長時就開始推動地方創生；地方創生沒有SOP，也無法複製，但只要緊扣「人、文、土、產、景」，都有機會創造產業能量。透過發掘地方特色，讓年輕人回到家鄉實現理想，也解決地方上的父老鄉親習慣與土地對話，卻不擅長宣傳的問題。每一座城市、每一個地方都有不同的課題，需要年輕人發揮創意、推動地方創生，讓地方找到重生與再生的機會。地方創生特別之處在於常常是跨世代的傳承，年輕人受過其他領域的訓練，形成跨領域的結合。

他並表示，擔任行政院長後就積極推動地方創生，並將其提升為國家政策，2019年訂為「地方創生元年」。有了政策，也要有經費，年輕人才能獲得政府協助，政府也才有機會與年輕人站在一起，讓地方振衰起敝，得到重生的機會。地方創生自去年已邁入3.0，預計4年內投入60億元，協助年輕人回到家鄉推動地方創生，也祝福大家都能成功。

賴清德總統昨訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，並與立委陳瑩現場品茗。（總統府提供）

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