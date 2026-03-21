台科大慶祝51歲 陳思羽：站上起跑線就贏過躺在宿舍滑手機

台科大今天祝慶51歲校慶，桌球名將陳思羽受邀出席，她勉勵學生只要站上起跑線，就贏過躺在宿舍滑手機。（台科大提供）

國立台灣科技大學今（21）日慶祝創校51週年，校慶運動會邀請4度代表台灣征戰奧運的桌球名將陳思羽參加，她鼓勵學生勇於挑戰自我、享受運動帶來的熱血與成長，強調「只要站上起跑線，就已經贏過躺在宿舍滑手機的自己。」

陳思羽表示，不必過度在意動作是否完美，勇敢踏出第一步才是關鍵；且不需執著於獎牌顏色，運動是釋放壓力與調整情緒的重要出口，並鼓勵學生在場上為隊友大聲加油，強調團隊支持與共同奮戰的時刻，才是最珍貴的回憶。

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台科大今（2026）年運動會導入國際認證電子計分系統，提升比賽紀錄的準確度與效率，讓學生在更專業的環境中競技，同時全面推動無紙化作業，透過電子看板與數位平台公告資訊，並將賽事成績即時上傳雲端，兼顧效率與環保，落實綠色校園理念。

台科大校長顏家鈺表示，面對AI時代來臨，學校積極深化與產業合作，已有多家企業投入資源協助教學與設備升級，「會讓同學都有好的裝備去面對未來」，也期許學生在運動會中培養紀律與韌性，強化身心素質。

今日也舉辦傑出校友表揚典禮，包括筑波科技董事長許深福、惠民實業董事長吳萬益、東豐科技董事長閔全及喬翰金屬董事長蔡碧桐獲獎，表彰其在產業界的卓越表現與對社會的貢獻。

此外，園遊會設置54個攤位，結合美食、遊戲與社團展示，現場氣氛熱絡，其中二手義賣攤位「拾光藏所」販售校內無人認領物品與募集的二手商品，所得全數捐作校園急難救助金，展現學生關懷與公益精神。

多個新興社團也成為亮點，包括推廣航太科技的火箭社及展現次文化魅力的Cosplay社，吸引不少學生駐足；舞台區安排搖滾實驗室、吉他社、魔術社與三校火舞社等表演，搭配氣墊遊戲設施，讓校園從白天到傍晚熱鬧不斷。

國立台灣科技大學今日慶祝創校51週年。（台科大提供）

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