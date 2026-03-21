美駐UN大使重申反對中國扭曲2758決議 林佳龍：彰顯台灣是國際重要夥伴

外交部長林佳龍今（21）日表示，美國對台灣的強力支持，彰顯台灣是國際社會負責任且具能力的重要夥伴，能讓台灣真正地參與世界，世界才有機會受益於台灣，這更是全球諸多民主國家的共識與深切期盼。（資料照）

面對中國持續打壓我國國際空間，美國駐聯合國代表瓦爾茲（Michael Waltz）20日指出，持續支持台灣有意義參與國際組織，並重申反對中國刻意扭曲聯大2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。對此，外交部長林佳龍今（21）日表示，美國對台灣的強力支持，彰顯台灣是國際社會負責任且具能力的重要夥伴，能讓台灣真正地參與世界，世界才有機會受益於台灣，這更是全球諸多民主國家的共識與深切期盼。

瓦爾茲20日在紐約聯合國總部美國代表團舉行的「聯合國之究責與改革」移地聽證中作證，回應眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）詢問時表示，持續支持台灣有意義地參與國際組織是美國駐聯合國代表團重要職責之一，台灣的專業能力與資源，尤其是在科技領域方面，在應對部分最關鍵的全球挑戰上，為世界帶來實質益處。

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瓦爾茲也說，美國不會為那些在自由價值上持不同立場的夥伴發聲，例如美國反對中國刻意誤用並曲解聯大第2758號決議，這也是中國更廣泛地試圖將台灣孤立於國際社會之外之手段之一。對此，美國對此已展現強力、且希望是有效的反制。

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝瓦爾茲公開重申美方對台灣國際參與的支持，以及反對中國藉曲解聯大第2758號決議封鎖台灣。

林佳龍指出，美國對台灣的強力支持，彰顯台灣是國際社會負責任且具能力的重要夥伴，國際社會不能容許任何國家用政治扭曲，把有能力貢獻世界的民主夥伴排除在外。

林佳龍也說，美方堅定維護台灣本該享有與世界連結的權利，更凸顯台灣在醫衛防疫、數位科技、供應鏈韌性等強項領域的專業能力，以及能將前揭經驗轉化成國際公共利益的重要性。能夠讓台灣真正地參與世界，世界才有機會受益於台灣，這更是全球諸多民主國家的共識與深切期盼。

林佳龍重申，聯大第2758號決議處理的是「中國代表權」問題，不是台灣主權歸屬問題，該決議更沒有一字提到台灣，也沒有任何國家可以引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬是國際社會公認的客觀事實與現狀，更是台灣社會的堅定共識，而唯有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。

外交部也呼籲，國際社會持續以具體行動反制中國曲解聯大第2758號決議與其「一中原則」不當連結，共同遏止中國將台灣問題「內政化」的圖謀，以防止中國藉此為未來可能對台動武建構所謂法理依據，台灣作為良善的力量，將持續推動國際參與工作，積極對國際社會做出貢獻，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

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