減少空中等待！桃機新措施 飛航省能源又更安全

民航局表示，3月16日起，經與鄰近國家航管單位商議後，桃機開始新型態的「地面等待」取代「空中等待」的流管措施。（記者黃宜靜攝）

疫後桃機航班穩定成長，是全球最繁忙國際航線之一，交通部民用航港局表示，為提升飛航安全等，今年3月16日起，經與鄰近國家航管單位商議後，桃機實施新型態的「地面等待」取代「空中等待」的流管措施，由目的地機場發送重新計算後的起飛時間，在起飛機場作適當的地面等待，減少飛到目的地機場時在空中轉圈的情形，提升飛航安全、減少航機油耗。

桃園機場營運動能持續升溫，去（2025）年全年客運量達4780萬人次，較2024年4492萬人次成長6%，與2019年疫情前相較已恢復98%；今年自1月起至3月10日共69天，桃園國際機場累計旅運量已逾1000萬人次，相較2025年所需的77天、2019年76天，2026年突破千萬人次時間提前1週，顯示今年客運市場成長可期。

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民航局表示，桃園機場為高流量國際機場，航行量分佈有明顯的離、到場尖峰，若不妥善管理航情尖峰造成過度擁擠，飛安風險便會升高，因此流量管理是國際上處理航情擁擠的共通措施。

民航局指出，桃園機場疫情後航班穩定成長，日均邁進800架次起降，因此自今年3月16日起，經與日本、韓國、香港、新加坡、泰國等航管單位商議後，開始新型態的「地面等待」取代「空中等待」的流管措施。

民航局說明，該新制主要是由目的地機場發送重新計算後的起飛時間（稱為CTOT, Calculated Take Off Time），讓航機在起飛機場作適當的地面等待，減少飛到目的地機場附近遇到航班密集而大量空中轉圈情形，不僅可減少航機油耗，能源永續，更重要是降低空域擁擠風險，提升飛航安全。

至於有民間反映航班明顯延誤？民航局強調，桃園機場航行量分佈有明顯的離、到場尖峰，尖峰時段航班需求大於空域、機場及航管作業能量，部分航機無法按表訂時間離、到場情形，並非實施新流量管理措施之後才發生。

對於疏運期間的因應，民航局表示，由於新型態的流量管理措施剛實施，涉及單位包含航管、機場、航空公司、地勤業者，甚或國外的航管單位及機場等合作，總台流量管理單位將持續關注實施後情形，並積極與各相關單位協調檢討，逐步穩健優化作業流程及航情預測參數，盼於航行量不斷成長、連續假期疏運因應時，妥善在降低航班延誤及確保飛航安全間取得最佳的平衡。

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